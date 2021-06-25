Лунный гороскоп на 25 июня 2021 года для знаков Зодиака
25 июня 2021 00:10
Лунный гороскоп на 25 июня 2021 года для знаков Зодиака
pixabay.com
Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Стрелец.
лунного Козерога является не самым удачным временем для общения с начальниками и государственными надзорными органами. В денежных вопросах вероятны задержки, прибыли может быть меньше, не исключены даже убытки.
Из-за общих неблагоприятных тенденций рекомендуем провести день расслабленно и спокойно, не занимаясь важными вещами.
Напомним,