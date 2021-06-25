Лунный гороскоп на 25 июня 2021 года для знаков Зодиака

25 июня 2021 00:10 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Лунный гороскоп на 25 июня 2021 года для знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 25 июня 2021 года для знаков Зодиака
pixabay.com

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Стрелец.

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Период лунного Козерога является не самым удачным временем для общения с начальниками и государственными надзорными органами. В денежных вопросах вероятны задержки, прибыли может быть меньше, не исключены даже убытки.

Из-за общих неблагоприятных тенденций рекомендуем провести день расслабленно и спокойно, не занимаясь важными вещами.  

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Наступил пятнадцатый лунный день, астрологи советуют быть осторожным и противостоять возможным искушениям. События будут зависеть от того, какой именно путь вы выберите. Старайтесь не ухудшать отношения с окружающими и близкими людьми негативом.

Напомним,  

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