Лунный гороскоп на 27 июня 2021 года для знаков Зодиака

Лунный гороскоп на 27 июня 2021 года для знаков Зодиака

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Водолей.

Период лунного Водолея астрологи считают подходящим для творческой и интеллектуальной работы. Люди, занятые в сфере психологии и социологии, могут неплохо продвинуться вперед в проекте, которым занимаются.

Время считается благоприятным для изобретателей, общайтесь подольше с единомышленниками.

Наступил семнадцатый лунный день, звезды призывают вас воздержаться от деловой активности, но кадровые перестановки можно и нужно совершать. Если отправляетесь в поездку или собираетесь на переговоры, старайтесь настроиться на положительный лад.

Напомним,