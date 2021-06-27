Лунный гороскоп на 27 июня 2021 года для знаков Зодиака

27 июня 2021 00:20 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Лунный гороскоп на 27 июня 2021 года для знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 27 июня 2021 года для знаков Зодиака
pixabay.com

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Водолей.

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Период лунного Водолея астрологи считают подходящим для творческой и интеллектуальной работы. Люди, занятые в сфере психологии и социологии, могут неплохо продвинуться вперед в проекте, которым занимаются.

Время считается благоприятным для изобретателей, общайтесь подольше с единомышленниками. 

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Наступил семнадцатый лунный день, звезды призывают вас воздержаться от деловой активности, но кадровые перестановки можно и нужно совершать. Если отправляетесь в поездку или собираетесь на переговоры, старайтесь настроиться на положительный лад.

Напомним,   

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