Лунный гороскоп на 12 июля 2021 года для знаков Зодиака

12 июля 2021 00:10 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Лунный гороскоп на 12 июля 2021 года для знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 12 июля 2021 года для знаков Зодиака
pixabay.com

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Лев.

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Период лунного Льва считается благоприятным для покупки ювелирных украшений. Хорошее время для реализации замыслов. Однако будьте осторожны: ощущение, что ваших сил хватит на все, может быть обманчивым. 

Люди становятся чувствительны к лести.

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Наступил третий лунный день, астрологи называют следующие лунные сутки подходящими для активной борьбы и работы. Можете проявлять напор в достижении своей цели. Нежелательно демонстрировать пассивность, берите ситуацию в свои руки и решайте проблемы.

На любые предложения следует обращать внимание, поскольку они очень часто могут дать позитивный эффект.

Напомним,   

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