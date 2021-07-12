Лунный гороскоп на 12 июля 2021 года для знаков Зодиака
12 июля 2021 00:10
Лунный гороскоп на 12 июля 2021 года для знаков Зодиака
pixabay.com
Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Лев.
лунного Льва считается благоприятным для покупки ювелирных украшений. Хорошее время для реализации замыслов. Однако будьте осторожны: ощущение, что ваших сил хватит на все, может быть обманчивым.
Люди становятся чувствительны к лести.
На любые предложения следует обращать внимание, поскольку они очень часто могут дать позитивный эффект.
Напомним,