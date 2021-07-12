Лунный гороскоп на 12 июля 2021 года для знаков Зодиака

Лунный гороскоп на 12 июля 2021 года для знаков Зодиака

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Лев.

Период лунного Льва считается благоприятным для покупки ювелирных украшений. Хорошее время для реализации замыслов. Однако будьте осторожны: ощущение, что ваших сил хватит на все, может быть обманчивым.

Люди становятся чувствительны к лести.

Наступил третий лунный день, астрологи называют следующие лунные сутки подходящими для активной борьбы и работы. Можете проявлять напор в достижении своей цели. Нежелательно демонстрировать пассивность, берите ситуацию в свои руки и решайте проблемы.

На любые предложения следует обращать внимание, поскольку они очень часто могут дать позитивный эффект.

Напомним,