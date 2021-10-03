Лунный гороскоп на 3 октября 2021 года для всех знаков Зодиака

3 октября 2021 00:10 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Лунный гороскоп на 3 октября 2021 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 3 октября 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Дева.

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Период лунной Девы способствует любой кропотливой работе, которая требует от вас максимальной концентрации внимания. Серьезный подход позволит вам в кратчайшие сроки получить материальное вознаграждение. 

Успешны любые банковские операции и операции с недвижимостью. 

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Наступил двадцать седьмой лунный день, сегодня следует быть спокойным и собранным, даже если перед вами встает якобы неразрешимая проблема. Старания обязательно приведут к успеху. Полезно общаться с представителями старшего поколения.

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