Гороскоп на неделю с 4 по 10 октября 2021 года для всех знаков Зодиака

Гороскоп на неделю с 4 по 10 октября 2021 года для всех знаков Зодиака

Правдивый астрологический прогноз на неделю (04.10.2021 — 10.10.2021) для всех знаков Зодиака. Читайте гороскоп на следующую неделю на tv.ua.

ОВЕН (21.03–20.04)

Неделя подходит для решения домашних вопросов, обсуждения общих планов с родственниками. Появится возможность перейти на новый уровень доверия в романтических отношениях.

Если вы будете внимательно слушать и слышать окружающих, то сможете достичь согласия и взаимопонимания даже с самыми несговорчивыми людьми.

Любовь. Исправляйте сложившуюся ситуацию, если она вас не устраивает. Не стоит молчать и терпеть.

Здоровье. Организм испытывает нехватку каких-то витаминов или минералов – сдайте анализы.

Деньги. Вторник – благоприятный день для покупок.

ТЕЛЕЦ (21.04–20.05)

Звезды сулят вам удачу. В профессиональных вопросах делайте ставку на работу в команде, прислушивайтесь к советам.

Любовь. Вы будете склонны к построению грандиозных замыслов, но ваш любимый человек не готов воплощать их в жизнь.

Здоровье. Строже относитесь к своему режиму: правильно питайтесь и обязательно ежедневно гуляйте.

Деньги. Вполне можно позволить себе потратить деньги на развлечения и новые впечатления.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05–21.06)

Просто не сомневайтесь, что все возможно. И вы это получите! Постарайтесь придерживаться золотой середины, не впадать в крайности.

Любовь. Сейчас лучшее время для новых отношений.

Здоровье. Составьте грамотное меню – и получайте удовольствие от вкусной еды, приносящей вам пользу, а не вред.

РАК (22.06–22.07)

Деньги. Финансовое положение стабильно.

Важно соизмерять свои желания с возможностями, и не обещать того, чего вы не сможете сделать.

Любовь. Вероятны новые и весьма приятные знакомства.

Здоровье. Отличное время для косметических процедур по уходу за телом.

Деньги. Если не упустите шанс, то вас могут ожидать достаточно прибыльные проекты и интересные деловые предложения.

ЛЕВ (23.07–23.08)

Неделя будет позитивной и спокойной. Вы успеете решить запланированные бытовые дела и наверняка выкроите время на общение с друзьями.

Любовь. Наслаждайтесь удачным периодом.

Здоровье. Профилактика, полезные продукты и процедуры будут держать вас в тонусе.

Деньги. Финансовые проблемы не доставят вам особого беспокойства.

ДЕВА (24.08–23.09)

В начале недели должно наладиться взаимопонимание с окружающими, в жизни появится больше комфорта и порядка.

Любовь. Постарайтесь не раздражаться и не так бурно реагировать на незначительные промахи любимого человека.

Здоровье. Больше времени проводите на природе, гуляйте и думайте о приятном.

Деньги. Денежные поступления вероятны лишь в конце недели.

ВЕСЫ (24.09–23.10)

Постарайтесь быть одновременно вежливым и настойчивым, именно такая схема поведения будет ключом к успеху.

Любовь. Партнер сумеет порадовать и удивить вас.

Здоровье. Пейте травяные чаи – они поддержат ваши силы и придадут бодрости.

Деньги. Во вторник могут ожидать неожиданные расходы на семью.

СКОРПИОН (24.10–22.11)

В центре внимания окажутся семейные дела, бытовые вопросы и взаимоотношения с близкими. Возможно, именно сейчас вы будете готовы пересмотреть свои убеждения.

Любовь. Любые трудности преодолимы, если вы вместе и рядом.

Здоровье. Вам стоит активнее включать в свой рацион продукты, богатые железом.

Деньги. Вас ждет солидная прибыль. Удачно завершится деловой проект.

СТРЕЛЕЦ (23.11–21.12)

Вы способны построить сложнейшую комбинацию ради достижения цели, которая никак не хочет поддаваться.

Любовь. Не позволяйте окружающим вмешиваться в вашу личную жизнь.

Здоровье. Вы снова совсем забросили занятия спортом или уделяете им недостаточное количество времени? Сброшенные килограммы могут вернуться.

Деньги. Финансовое положение не вызывает особого беспокойства, но много тратить все же не стоит.

КОЗЕРОГ (22.12–20.01)

На этой неделе будьте тверды и последовательны, надейтесь только на свои силы.

Любовь. Похоже, после разочарования вам трудно снова верить представителям противоположного пола. Но все же дайте шанс новому знакомому.

Здоровье. Не перегружайте сердце.

Деньги. Финансовый успех будет способствовать тем, кто не боится работы и готов трудиться в поте лица.

ВОДОЛЕЙ (21.01–20.02)

События будут протекать плавно и спокойно как на работе, так и дома. Если и случится небольшая ссора, то она обязательно утихнет сама.

Любовь. Среда и суббота – лучшее время для романтических свиданий.

Здоровье. Будьте поаккуратнее во время занятий спортом. Звезды говорят, если вы будете неосмотрительны – можете получить достаточно серьезные травмы.

Деньги. Во вторник и среду желательно воздержаться от крупных приобретений.

РЫБЫ (21.02–20.03)

Начало недели категорически не подходит для дальних поездок, особенно если маршрут вам не знаком. В выходные, напротив, лучше уехать подальше от города – и желательно в хорошей компании.

Любовь. Не устраивайте свидания, вас будет раздражать как новый знакомый, так и давний партнер.



Здоровье. Отличное время для начала физических нагрузок.

Деньги. Вероятны крупные расходы. Однако не стоит влезать в долги и разорять свою кредитную карту.