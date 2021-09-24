Павел Глоба: в октябре богатыми станут три знака Зодиака

24 сентября 2021 15:40 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Павел Глоба: в октябре богатыми станут три знака Зодиака
Павел Глоба: в октябре богатыми станут три знака Зодиака
pixabay.com

Рассказываем, какие знаки Зодиака получат значительную прибыль в октябре 2021 году.

Овен

Люди, которые родились под этим знаком, окажутся главными счастливчиками второго месяца осени.

Займитесь делами, которые не терпят отложений, а свободное время посвятите самообразованию. Прибыль вы получите из неожиданного источника.

Телец

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Для людей, появившихся на свет под этим созвездием, в октябре наступят крайне удачные времена.

Представителям этого знака повезет как в финансовых, так и в любых других начинаниях. Глоба убежден, что успех будет сопутствовать Тельцам во втором осеннем месяце во всех делах.

При этом идти на необдуманный риск не стоит, поскольку это приведет к негативным последствиям и убыткам.

Весы

Весы смогут улучшить свое материальное положение с помощью подработок и выполнения дополнительных задач. По этой причине им нельзя упускать шанс заработать и выгодные предложения.

Напомним, 

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