Гороскоп на 24 сентября 2021 для всех знаков Зодиака

23 сентября 2021 14:30 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Гороскоп на 24 сентября 2021 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 24 сентября 2021 для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Гороскоп на 24.09.2021 для всех знаков Зодиака!

Узнайте свой гороскоп на 24 сентября 2021 года, пятницу.

Знак месяца — Дева.                           

Гороскоп Овен. Лучшим лекарством от плохого настроения станут активные действия. 

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Гороскоп Телец. Старайтесь контролировать количество бесцельно потраченного времени на пустые разговоры. 

Гороскоп Близнецы.  Сегодня важно держать себя в руках, а эмоции — под контролем.

Гороскоп Рак. На неприятные слова обращать внимания не стоит, они связаны с плохим настроением окружающих.

Гороскоп Лев. Осторожно отнеситесь к предложение поработать. 

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Гороскоп Дева. Не самый благоприятный день для финансовых операций – даже оплату коммунальных счетов.

Гороскоп Весы. Самокритика сегодня будет лишь мешать, даже если раньше она подстегивала вас.

Гороскоп Скорпион. Не реагируйте на провокации, они могут лишь привести к истощению.

Гороскоп Стрелец. Не делитесь с коллегами профессиональными идеями, их у вас могут украсть. 

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Гороскоп Козерог. Решение, принятое в этот день, с большой долей вероятности может оказаться ошибочным.

Гороскоп Водолей.  Человек из далекого прошлого не вернется в вашу жизнь, а лишь разбередит раны.

Гороскоп Рыбы. Желательно уделить максимум внимания своим родственникам – особенно пожилым.

Напомним, 

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