Лунный гороскоп на 24 сентября 2021 года для всех знаков Зодиака

24 сентября 2021 00:10 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Лунный гороскоп на 24 сентября 2021 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 24 сентября 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Телец.

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Период лунного Тельца знаменует начало периода финансовой стабильности. Если работать усердно и настойчиво, то вы обязательно получите соответствующее вознаграждение. Телец знак справедливый и всегда дает всем по заслугам. 

Хорошо продвигаются и решаются дела, связанные с материальными ценностями.  

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Наступил восемнадцатый лунный день, он довольно неблагоприятный и сопряженный с возникновением неожиданных проблем, для решения которых необходимо будет проявить как бдительность, так и серьезное благоразумие. Будьте сдержанным в общении. 

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