Лунный гороскоп на 24 сентября 2021 года для всех знаков Зодиака

Лунный гороскоп на 24 сентября 2021 года для всех знаков Зодиака

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Телец.

Период лунного Тельца знаменует начало периода финансовой стабильности. Если работать усердно и настойчиво, то вы обязательно получите соответствующее вознаграждение. Телец знак справедливый и всегда дает всем по заслугам.

Хорошо продвигаются и решаются дела, связанные с материальными ценностями.

Наступил восемнадцатый лунный день, он довольно неблагоприятный и сопряженный с возникновением неожиданных проблем, для решения которых необходимо будет проявить как бдительность, так и серьезное благоразумие. Будьте сдержанным в общении.