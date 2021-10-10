Лунный гороскоп на 10 октября 2021 года для всех знаков Зодиака

10 октября 2021 00:20 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Лунный гороскоп на 10 октября 2021 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 10 октября 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Скорпион.

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Период лунного Стрельца несколько уводит наши мыслительные процессы от земной логики в область абстрактного мышления. Тем не менее, этот период идеален для решения юридических вопросов, связанных с юриспруденцией. 

Можно смело подавать заявку в регистрирующие органы власти на создание юридических лиц.

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Наступил четвертый лунный день, вы можете воспользоваться своей возросшей дипломатичностью для заключения благоприятных сделок и контактов. Торговые операции продвигаются хорошо, а в работе астрологи рекомендуют воздержаться от поверхностных суждений.

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