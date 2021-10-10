Лунный гороскоп на 10 октября 2021 года для всех знаков Зодиака

Лунный гороскоп на 10 октября 2021 года для всех знаков Зодиака

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Скорпион.

Период лунного Стрельца несколько уводит наши мыслительные процессы от земной логики в область абстрактного мышления. Тем не менее, этот период идеален для решения юридических вопросов, связанных с юриспруденцией.

Можно смело подавать заявку в регистрирующие органы власти на создание юридических лиц.

Наступил четвертый лунный день, вы можете воспользоваться своей возросшей дипломатичностью для заключения благоприятных сделок и контактов. Торговые операции продвигаются хорошо, а в работе астрологи рекомендуют воздержаться от поверхностных суждений.