Лунный гороскоп на 11 октября 2021 года для всех знаков Зодиака

Лунный гороскоп на 11 октября 2021 года для всех знаков Зодиака

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Стрелец.

Период лунного Стрельца подходит для решения бюрократических вопросов. Можно отправляться в путешествия и командировки, они будут успешными и легкими для вас. Следует перенести операции, связанные с землей.

Не бойтесь мечтать и проявлять в делах креатив!

Наступил пятый лунный день, проблемы может создать пренебрежение собственными принципами и долговыми обязательствами, нерешительность и сомнительность могут привести к весьма существенным изменениям ваших планов и поставить крест на достижении ранее запланированных начинаний.

Напомним,