Лунный гороскоп на 16 октября 2021 года для всех знаков Зодиака

Лунный гороскоп на 16 октября 2021 года для всех знаков Зодиака

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Рыбы.

Период лунные Рыбы ослабляют способность концентрироваться на важных вещах, однако помогают планировать и строить планы на будущее. Отложите дела, которые требуют конкретики и собранности.

Свободное время можете потратить на активный отдых или путешествие.

Наступил десятый лунный день, время является благоприятным для творчества, любовных отношений и духовных поисков себя. Хорошо продвигаются абсолютно любые, как важные, так и не очень дела. Неприятные события если и случатся, то будут кратковременными.