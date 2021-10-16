Лунный гороскоп на 16 октября 2021 года для всех знаков Зодиака

16 октября 2021 00:10 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Лунный гороскоп на 16 октября 2021 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 16 октября 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Рыбы.

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Период лунные Рыбы ослабляют способность концентрироваться на важных вещах, однако помогают планировать и строить планы на будущее. Отложите дела, которые требуют конкретики и собранности. 

Свободное время можете потратить на активный отдых или путешествие. 

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Наступил десятый лунный день, время является благоприятным для творчества, любовных отношений и духовных поисков себя. Хорошо продвигаются абсолютно любые, как важные, так и не очень дела. Неприятные события если и случатся, то будут кратковременными.

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