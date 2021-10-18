Лунный гороскоп на 18 октября 2021 года для всех знаков Зодиака

Лунный гороскоп на 18 октября 2021 года для всех знаков Зодиака

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Рыбы.

Период лунных Рыб не подходит для занятий, требующих концентрации и внимания. Постарайтесь занять свое время более легкими делами. Вам хорошо удается планировать свое будущее и мечтать о лучшем.

Все еще крайне благоприятен активный отдых, прогулки на свежем воздухе, общение.

Наступил двенадцатый лунный день, он не особенно благоприятен для романтических взаимоотношений, есть риск поссориться со своей половинкой из-за пустяка. Время подходит для осуществления благотворительности и выполнения чужих просьб.