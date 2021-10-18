Лунный гороскоп на 18 октября 2021 года для всех знаков Зодиака

18 октября 2021 00:10 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Лунный гороскоп на 18 октября 2021 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 18 октября 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Рыбы.

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Период лунных Рыб не подходит для занятий, требующих концентрации и внимания. Постарайтесь занять свое время более легкими делами. Вам хорошо удается планировать свое будущее и мечтать о лучшем. 

Все еще крайне благоприятен активный отдых, прогулки на свежем воздухе, общение. 

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Наступил двенадцатый лунный день, он не особенно благоприятен для романтических взаимоотношений, есть риск поссориться со своей половинкой из-за пустяка. Время подходит для осуществления благотворительности и выполнения чужих просьб.

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