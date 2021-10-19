Лунный гороскоп на 19 октября 2021 года для всех знаков Зодиака

19 октября 2021 00:20 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Лунный гороскоп на 19 октября 2021 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 19 октября 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Овен.

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Период лунного Овна скрывает в себе множество опасностей, к которым желательно быть готовым. Дело в том, что во время Лунного Овна импульсивность, поспешность и склонность к опрометчивости значительно усиливаются.

Это может привести к последствия из-за срывов и участия в авантюр.

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Наступил тринадцатый лунный день, его астрологи рекомендуют посвятить самоанализу. Если вам удастся разобрать свои ошибки, извлечь из них урок, то в будущем вы сможете воспользоваться интересной возможностью или шансом. Ожидается всплеск творческой активности.

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