Лунный гороскоп на 23 октября 2021 года для всех знаков Зодиака

23 октября 2021 00:10 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

Все статьи автора...

Лунный гороскоп на 23 октября 2021 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 23 октября 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Рассказываем, что принесет суббота, 23 октября.

Читайте такжеПавел Глоба назвал знаки Зодиака, которые улучшат свое материальное положение до конца недели
Период лунного Тельца. Он является знаком материальной стабильности, настойчивости и усердия, это самое благоприятное время для проведения разноплановых финансовых операций и сделок. Вложение в ценные бумаги обязательно приведет к получению дохода.

В этот период отмечается некоторое усиление мыслительных способностей

Читайте такжеВыходные и праздники в октябре 2021 года в Украине
Наступил семнадцатый лунный день, его желательно посвятить своим близким. Если хочется работать, то возьмите задания с собой домой. Не следует отправляться на развлечения, они чреваты потерянными деньгами. 

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

гороскоп лунный гороскоп лунный гороскоп на день гороскоп 2021

Материалы по теме

Гороскоп на 23 октября 2021 для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Гороскоп на 23 октября 2021 для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 22 октября 2021 года для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Лунный гороскоп на 22 октября 2021 года для всех знаков Зодиака
Холостячка-2: кто покинул проект в 6 выпуске от 22.10.2021
Новости

Холостячка-2: кто покинул проект в 6 выпуске от 22.10.2021
Танці з зірками-2021: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 24.10.2021)
Телешоу

Танці з зірками-2021: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 24.10.2021)

Популярное на сайте

Холостячка-2: кто покинул проект в 5 выпуске от 15.10.2021

Холостячка-2: кто покинул проект в 5 выпуске от 15.10.2021
МастерШеф-11: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 16.10.2021)

МастерШеф-11: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 16.10.2021)
Полнолуние в октябре 2021 года: 5 основных запретов

Полнолуние в октябре 2021 года: 5 основных запретов
Эксы-3: смотреть онлайн 6 выпуск от 19.10.2021

Эксы-3: смотреть онлайн 6 выпуск от 19.10.2021

Популярное видео

МастерШеф-11: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 16.10.2021)

МастерШеф-11: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 16.10.2021)
Эксы-3: смотреть онлайн 6 выпуск от 19.10.2021

Эксы-3: смотреть онлайн 6 выпуск от 19.10.2021
Холостячка-2: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 22.10.2021)

Холостячка-2: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 22.10.2021)
Битва экстрасенсов-21: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 17.10.2021)

Битва экстрасенсов-21: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 17.10.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK