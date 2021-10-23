Лунный гороскоп на 23 октября 2021 года для всех знаков Зодиака

Лунный гороскоп на 23 октября 2021 года для всех знаков Зодиака

Рассказываем, что принесет суббота, 23 октября.

Период лунного Тельца. Он является знаком материальной стабильности, настойчивости и усердия, это самое благоприятное время для проведения разноплановых финансовых операций и сделок. Вложение в ценные бумаги обязательно приведет к получению дохода.

В этот период отмечается некоторое усиление мыслительных способностей

Наступил семнадцатый лунный день, его желательно посвятить своим близким. Если хочется работать, то возьмите задания с собой домой. Не следует отправляться на развлечения, они чреваты потерянными деньгами.