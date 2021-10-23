Лунный гороскоп на 23 октября 2021 года для всех знаков Зодиака
23 октября 2021 00:10
Лунный гороскоп на 23 октября 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com
Рассказываем, что принесет суббота, 23 октября.
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В этот период отмечается некоторое усиление мыслительных способностей