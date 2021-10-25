Лунный гороскоп на 25 октября 2021 года для всех знаков Зодиака

25 октября 2021 00:10 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Лунный гороскоп на 25 октября 2021 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 25 октября 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Луна находится в знаке Зодиака Близнецы.

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Период лунынх  Близнецов благоприятен для финансовых операций краткосрочного характера, а также для поиска информации, написания научных работ и других дел, связанных с анализом данных.

Придется бороться с постоянным желанием переключиться на другое занятие. Астрологи рекомендую отложить кропотливую работу на пару дней.

В решении определенных задач следует доверять интуиции. 

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Наступил девятнадцатый лунный день, он считается критическим. Желательно остаться дома и не посещать людных мест. Посвятите время избавлению от иллюзий, рационализации своих планов, желательно контролировать проявление гордыни. 

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