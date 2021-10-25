Лунный гороскоп на 25 октября 2021 года для всех знаков Зодиака

Лунный гороскоп на 25 октября 2021 года для всех знаков Зодиака

Луна находится в знаке Зодиака Близнецы.

Период лунынх Близнецов благоприятен для финансовых операций краткосрочного характера, а также для поиска информации, написания научных работ и других дел, связанных с анализом данных.

Придется бороться с постоянным желанием переключиться на другое занятие. Астрологи рекомендую отложить кропотливую работу на пару дней.

В решении определенных задач следует доверять интуиции.

Наступил девятнадцатый лунный день, он считается критическим. Желательно остаться дома и не посещать людных мест. Посвятите время избавлению от иллюзий, рационализации своих планов, желательно контролировать проявление гордыни.