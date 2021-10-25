Лунный гороскоп на 25 октября 2021 года для всех знаков Зодиака
25 октября 2021 00:10
Лунный гороскоп на 25 октября 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com
Луна находится в знаке Зодиака Близнецы.
Читайте такжеПавел Глоба назвал знаки Зодиака, которые улучшат свое материальное положение до конца неделиПериод лунынх Близнецов благоприятен для финансовых операций краткосрочного характера, а также для поиска информации, написания научных работ и других дел, связанных с анализом данных.
Придется бороться с постоянным желанием переключиться на другое занятие. Астрологи рекомендую отложить кропотливую работу на пару дней.
В решении определенных задач следует доверять интуиции.