Гороскоп на неделю с 25 по 31 октября 2021 года для всех знаков Зодиака

24 октября 2021 11:08 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

Все статьи автора...

Гороскоп на неделю с 25 по 31 октября 2021 года для всех знаков Зодиака
Гороскоп на неделю с 25 по 31 октября 2021 года для всех знаков Зодиака
пресс-служба

Правдивый астрологический прогноз на неделю (25.10.2021 — 31.10.2021) для всех знаков Зодиака. Читайте гороскоп на следующую неделю на tv.ua.

Гороскоп на неделю 25.10.2021 — 31.10.2021 для знака Зодиака ОВЕН (21.03--20.04)

Читайте такжеМечты сбываются: Глоба назвал знаки Зодиака, которым улыбнется удача до конца октября
Не пренебрегайте возможностью завести новые знакомства, они могут открыть перед вами дальние горизонты. 

  • Любовь. Вам необходимо обрести душевное равновесие. Обиды, ревность и ссоры вам сейчас ни к чему.
  • Здоровье. Сейчас вам будут полезны занятия плаванием, бегом.
  • Деньги. Большие покупки совершайте в среду.

Гороскоп на неделю 25.10.2021 — 31.10.2021 для знака Зодиака ТЕЛЕЦ (21.04--20.05)

Можно уверенно приступать к выполнению нового особо важного задания. Даже не сомневайтесь в полном успехе.

  • Любовь. Будьте осторожны в выражениях, отстаивая свои принципы. Вы рискуете не понять и обидеть друг друга.
  • Здоровье. Больше тренируйте память. Разгадывайте головоломки, а также собирайте пазлы.
  • Деньги. В конце недели вероятна денежная премия.

Гороскоп на неделю 25.10.2021 — 31.10.2021 для знака Зодиака БЛИЗНЕЦЫ (21.05--21.06)

Вам удастся с легкостью добиться тех целей, которые еще недавно казались недостижимыми. Удача сама плывет вам в руки.

  • Любовь. Вам может понадобиться принять на себя ответственность за принятие трудного решения. Постарайтесь не откладывать его.
  • Здоровье. Пополните запасы цинка -- употребляйте в пищу морепродукты, сыр и говядину.
  • Деньги. Во вторник вероятны крупные денежные поступления.

Гороскоп на неделю 25.10.2021 — 31.10.2021 для знака Зодиака РАК (22.06--22.07)

Вы можете исправить ошибки, которые были допущены в отношениях с близкими ранее. Хорошее настроение и положительные эмоции, которые вы излучаете, будут притягивать к вам людей, как магнит. 

  • Любовь. Необходимо чаще устраивать воскресные обеды и семейные прогулки.
  • Здоровье. Посвятите неделю позвоночнику. Неплохо бы поделать упражнения, укрепляющие мышцы спины, – но сначала проконсультируйтесь с врачом.
  • Деньги. Финансовое положение вполне стабильно. 

Гороскоп на неделю 25.10.2021 — 31.10.2021 для знака Зодиака ЛЕВ (23.07--23.08)

Читайте такжеПавел Глоба назвал ТОП-счастливчиков 2022 года: у них все получится
Сдержанность, серьезность и готовность пойти на оправданный риск могут привлечь к вам внимание начальства и вызвать его уважение.

  • Любовь. Не стоит терзаться сомнениями и подозрениями -- они абсолютно беспочвенны.
  • Здоровье. Кожа просит помощи. Профессиональные чистка и уход -- вот то, на что сейчас не стоит скупиться. 
  • Деньги. Необдуманные траты грозят подорвать стабильность вашего финансового положения. 

Гороскоп на неделю 25.10.2021 — 31.10.2021 для знака Зодиака ДЕВА (24.08--23.09)

Прошлые заслуги позволят открыть достаточно перспективное дело или получить повышение. В середине недели вероятны мелкие ссоры с коллегами и разногласия с друзьями.

  • Любовь. Вы слишком часто капризничаете, а это может надоесть даже самому терпеливому человеку.
  • Здоровье. Берегитесь сквозняков -- вы можете легко простудиться.
  • Деньги. Во вторник есть опасность обмана и денежных потерь.

Гороскоп на неделю 25.10.2021 — 31.10.2021 для знака Зодиака ВЕСЫ (24.09--23.10)

Поберегите свои силы, предоставьте окружающим возможность самим решить свои проблемы. 

  • Любовь. Наступает благоприятное время для свиданий, любви, совместных прогулок и поездок. Не упустите момент.
  • Здоровье. Будьте аккуратны с острыми предметами, так как в этот период есть риск получить травму.
  • Деньги. Инвестиции принесут ощутимую прибыль уже в ближайшем будущем.

 Гороскоп на неделю 25.10.2021 — 31.10.2021 для знака Зодиака СКОРПИОН (24.10--22.11)

Неделя насыщена яркими впечатлениями и полна интересными событиями. Постарайтесь использовать это время для резких, но своевременных и необходимых действий. 

  • Любовь. Партнер даст повод для ревности. Не принимайте это обстоятельство близко к сердцу.
  • Здоровье. Добавьте в ежедневный рацион больше сезонных овощей и фруктов.
  • Деньги. Остерегайтесь, вы можете стать легкой добычей для мошенников.

Гороскоп на неделю 25.10.2021 — 31.10.2021 для знака Зодиака СТРЕЛЕЦ (23.11--21.12)

Ваши чувства могут быть подвержены испытаниям, скорее всего, это будет связано с вынужденной разлукой с кем-то, кто вам дорог. 

  • Любовь. Велика вероятность желанной встречи, идеального свидания.
  • Здоровье. В первой половине недели вы почувствуете упадок сил. Больше отдыхайте и бывайте на воздухе.
  • Деньги. Благоприятный период для крупных покупок.

Гороскоп на неделю 25.10.2021 — 31.10.2021 для знака Зодиака КОЗЕРОГ (22.12--20.01)

Не пытайтесь бороться с обстоятельствами. Просто плывите по течению, так как это наилучшее решение в данной ситуации.

  • Любовь. Пора задуматься о серьезном жизненном шаге. 
  • Здоровье. Ваш организм может испытывать недостаток йода – не исключено, что именно это является причиной вашей повышенной утомляемости в последнее время.
  • Деньги. В пятницу, прежде чем потратить деньги, подумайте, так ли это необходимо в данной ситуации.

Гороскоп на неделю 25.10.2021 — 31.10.2021 для знака Зодиака ВОДОЛЕЙ (21.01--20.02)

Постарайтесь отслеживать, кому и что вы говорите. Иначе есть вероятность столкнуться с эффектом «испорченного телефона».

  • Любовь.  Хорошая неделя для новых знакомств и разговоров по душам.
  • Здоровье. Голодать в сезон холодов, конечно, не стоит, но придерживаться правильного питания необходимо.
  • Деньги. Вы можете получить возможность зарабатывать на том, что вы умеете лучше всего.

Гороскоп на неделю 25.10.2021 — 31.10.2021 для знака Зодиака РЫБЫ (21.02--20.03)

Сейчас пришло время действовать. Если будете тянуть резину, то упустите отличный шанс серьезно продвинуться вперед!

  • Любовь. Серьезных ссор и недомолвок не предвидится.
  • Здоровье. Старайтесь не пропускать походы в спортзал. Кстати, групповые занятия - это еще и способ расширить свой круг общения.
  • Деньги. Знакомые могут сделать вам интересное коммерческое предложение – смело соглашайтесь.
     
Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

гороскоп на неделю гороскоп

Материалы по теме

Лунный гороскоп на 24 октября 2021 года для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Лунный гороскоп на 24 октября 2021 года для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 24 октября 2021 для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Гороскоп на 24 октября 2021 для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 23 октября 2021 года для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Лунный гороскоп на 23 октября 2021 года для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 23 октября 2021 для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Гороскоп на 23 октября 2021 для всех знаков Зодиака

Популярное на сайте

Холостячка-2: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 22.10.2021)

Холостячка-2: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 22.10.2021)
Холостячка-2: кто покинул проект в 6 выпуске от 22.10.2021

Холостячка-2: кто покинул проект в 6 выпуске от 22.10.2021
Полнолуние в октябре 2021 года: 5 основных запретов

Полнолуние в октябре 2021 года: 5 основных запретов
Эксы-3: смотреть онлайн 6 выпуск от 19.10.2021

Эксы-3: смотреть онлайн 6 выпуск от 19.10.2021

Популярное видео

Холостячка-2: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 22.10.2021)

Холостячка-2: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 22.10.2021)
Эксы-3: смотреть онлайн 6 выпуск от 19.10.2021

Эксы-3: смотреть онлайн 6 выпуск от 19.10.2021
Битва экстрасенсов-21: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 17.10.2021)

Битва экстрасенсов-21: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 17.10.2021)
МастерШеф-11: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 23.10.2021)

МастерШеф-11: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 23.10.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK