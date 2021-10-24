Гороскоп на неделю с 25 по 31 октября 2021 года для всех знаков Зодиака

Гороскоп на неделю с 25 по 31 октября 2021 года для всех знаков Зодиака

Правдивый астрологический прогноз на неделю (25.10.2021 — 31.10.2021) для всех знаков Зодиака. Читайте гороскоп на следующую неделю на tv.ua.

Гороскоп на неделю 25.10.2021 — 31.10.2021 для знака Зодиака ОВЕН (21.03--20.04)

Любовь. Вам необходимо обрести душевное равновесие. Обиды, ревность и ссоры вам сейчас ни к чему.

Здоровье. Сейчас вам будут полезны занятия плаванием, бегом.

Деньги. Большие покупки совершайте в среду.

Гороскоп на неделю 25.10.2021 — 31.10.2021 для знака Зодиака ТЕЛЕЦ (21.04--20.05)

Не пренебрегайте возможностью завести новые знакомства, они могут открыть перед вами дальние горизонты.

Можно уверенно приступать к выполнению нового особо важного задания. Даже не сомневайтесь в полном успехе.

Любовь. Будьте осторожны в выражениях, отстаивая свои принципы. Вы рискуете не понять и обидеть друг друга.

Здоровье. Больше тренируйте память. Разгадывайте головоломки, а также собирайте пазлы.

Деньги. В конце недели вероятна денежная премия.

Гороскоп на неделю 25.10.2021 — 31.10.2021 для знака Зодиака БЛИЗНЕЦЫ (21.05--21.06)

Вам удастся с легкостью добиться тех целей, которые еще недавно казались недостижимыми. Удача сама плывет вам в руки.

Любовь. Вам может понадобиться принять на себя ответственность за принятие трудного решения. Постарайтесь не откладывать его.

Здоровье. Пополните запасы цинка -- употребляйте в пищу морепродукты, сыр и говядину.

Деньги. Во вторник вероятны крупные денежные поступления.

Гороскоп на неделю 25.10.2021 — 31.10.2021 для знака Зодиака РАК (22.06--22.07)

Вы можете исправить ошибки, которые были допущены в отношениях с близкими ранее. Хорошее настроение и положительные эмоции, которые вы излучаете, будут притягивать к вам людей, как магнит.

Любовь. Необходимо чаще устраивать воскресные обеды и семейные прогулки.

Здоровье. Посвятите неделю позвоночнику. Неплохо бы поделать упражнения, укрепляющие мышцы спины, – но сначала проконсультируйтесь с врачом.

Деньги. Финансовое положение вполне стабильно.

Гороскоп на неделю 25.10.2021 — 31.10.2021 для знака Зодиака ЛЕВ (23.07--23.08)

Любовь. Не стоит терзаться сомнениями и подозрениями -- они абсолютно беспочвенны.

Здоровье. Кожа просит помощи. Профессиональные чистка и уход -- вот то, на что сейчас не стоит скупиться.

Деньги. Необдуманные траты грозят подорвать стабильность вашего финансового положения.

Гороскоп на неделю 25.10.2021 — 31.10.2021 для знака Зодиака ДЕВА (24.08--23.09)

Сдержанность, серьезность и готовность пойти на оправданный риск могут привлечь к вам внимание начальства и вызвать его уважение.

Прошлые заслуги позволят открыть достаточно перспективное дело или получить повышение. В середине недели вероятны мелкие ссоры с коллегами и разногласия с друзьями.

Любовь. Вы слишком часто капризничаете, а это может надоесть даже самому терпеливому человеку.

Здоровье. Берегитесь сквозняков -- вы можете легко простудиться.

Деньги. Во вторник есть опасность обмана и денежных потерь.

Гороскоп на неделю 25.10.2021 — 31.10.2021 для знака Зодиака ВЕСЫ (24.09--23.10)

Поберегите свои силы, предоставьте окружающим возможность самим решить свои проблемы.

Любовь. Наступает благоприятное время для свиданий, любви, совместных прогулок и поездок. Не упустите момент.

Здоровье. Будьте аккуратны с острыми предметами, так как в этот период есть риск получить травму.

Деньги. Инвестиции принесут ощутимую прибыль уже в ближайшем будущем.

Гороскоп на неделю 25.10.2021 — 31.10.2021 для знака Зодиака СКОРПИОН (24.10--22.11)

Неделя насыщена яркими впечатлениями и полна интересными событиями. Постарайтесь использовать это время для резких, но своевременных и необходимых действий.

Любовь. Партнер даст повод для ревности. Не принимайте это обстоятельство близко к сердцу.

Здоровье. Добавьте в ежедневный рацион больше сезонных овощей и фруктов.

Деньги. Остерегайтесь, вы можете стать легкой добычей для мошенников.

Гороскоп на неделю 25.10.2021 — 31.10.2021 для знака Зодиака СТРЕЛЕЦ (23.11--21.12)

Ваши чувства могут быть подвержены испытаниям, скорее всего, это будет связано с вынужденной разлукой с кем-то, кто вам дорог.

Любовь. Велика вероятность желанной встречи, идеального свидания.

Здоровье. В первой половине недели вы почувствуете упадок сил. Больше отдыхайте и бывайте на воздухе.

Деньги. Благоприятный период для крупных покупок.

Гороскоп на неделю 25.10.2021 — 31.10.2021 для знака Зодиака КОЗЕРОГ (22.12--20.01)

Не пытайтесь бороться с обстоятельствами. Просто плывите по течению, так как это наилучшее решение в данной ситуации.

Любовь. Пора задуматься о серьезном жизненном шаге.

Здоровье. Ваш организм может испытывать недостаток йода – не исключено, что именно это является причиной вашей повышенной утомляемости в последнее время.

Деньги. В пятницу, прежде чем потратить деньги, подумайте, так ли это необходимо в данной ситуации.

Гороскоп на неделю 25.10.2021 — 31.10.2021 для знака Зодиака ВОДОЛЕЙ (21.01--20.02)

Постарайтесь отслеживать, кому и что вы говорите. Иначе есть вероятность столкнуться с эффектом «испорченного телефона».

Любовь. Хорошая неделя для новых знакомств и разговоров по душам.

Здоровье. Голодать в сезон холодов, конечно, не стоит, но придерживаться правильного питания необходимо.

Деньги. Вы можете получить возможность зарабатывать на том, что вы умеете лучше всего.

Гороскоп на неделю 25.10.2021 — 31.10.2021 для знака Зодиака РЫБЫ (21.02--20.03)

Сейчас пришло время действовать. Если будете тянуть резину, то упустите отличный шанс серьезно продвинуться вперед!