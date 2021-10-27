Лунный гороскоп на 27 октября 2021 года для всех знаков Зодиака

27 октября 2021 00:20 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Лунный гороскоп на 27 октября 2021 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 27 октября 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Луна находится в знаке Зодиака Рак.

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Период лунного Рака не подходит для финансовых операций, если сегодня вы возьмете кредит или сами поможете кому-то с деньгами, то придется предпринять немало усилий для закрытия сделки, так сказать.

Хорошо продвигаются судебные процессы, можно посвятить свободное время тренингам по улучшению своих профессиональных качеств. 

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Наступил двадцать первый лунный день, он имеет повышенный творческий и физический потенциал. Работа в коллективе принесет вам массу удовлетворения. Удачным будут также и поездки, спонтанные путешествия. Вечером можно принять ванну, чтобы расслабиться. 

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