Лунный гороскоп на 27 октября 2021 года для всех знаков Зодиака

Лунный гороскоп на 27 октября 2021 года для всех знаков Зодиака

Луна находится в знаке Зодиака Рак.

Период лунного Рака не подходит для финансовых операций, если сегодня вы возьмете кредит или сами поможете кому-то с деньгами, то придется предпринять немало усилий для закрытия сделки, так сказать.

Хорошо продвигаются судебные процессы, можно посвятить свободное время тренингам по улучшению своих профессиональных качеств.

Наступил двадцать первый лунный день, он имеет повышенный творческий и физический потенциал. Работа в коллективе принесет вам массу удовлетворения. Удачным будут также и поездки, спонтанные путешествия. Вечером можно принять ванну, чтобы расслабиться.