Лунный гороскоп на 1 ноября 2021 года для всех знаков Зодиака

1 ноября 2021 00:20 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Лунный гороскоп на 1 ноября 2021 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 1 ноября 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Луна находится в знаке Зодиака Дева.

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Период лунной Девы благоприятен для любой кропотливой работу, которая требует вдумчивого и внимательного подхода. При должном уровне подготовки вы сможете добиться успеха и быстро получить вознаграждение за любое дело. 

Успешны любые банковские операции и операции с недвижимостью. 

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Наступил двадцать шестой лунный день, астрологи называют его сложным и даже критическим. Следует воздержаться от любой активной деятельности во всех областях. Старайтесь беречь жизненные силы, тратить их на болтовню точно не стоит в понедельник.

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