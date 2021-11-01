Лунный гороскоп на 1 ноября 2021 года для всех знаков Зодиака

Лунный гороскоп на 1 ноября 2021 года для всех знаков Зодиака

Луна находится в знаке Зодиака Дева.

Период лунной Девы благоприятен для любой кропотливой работу, которая требует вдумчивого и внимательного подхода. При должном уровне подготовки вы сможете добиться успеха и быстро получить вознаграждение за любое дело.

Успешны любые банковские операции и операции с недвижимостью.

Наступил двадцать шестой лунный день, астрологи называют его сложным и даже критическим. Следует воздержаться от любой активной деятельности во всех областях. Старайтесь беречь жизненные силы, тратить их на болтовню точно не стоит в понедельник.