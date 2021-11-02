Лунный гороскоп на 2 ноября 2021 года для всех знаков Зодиака

2 ноября 2021 00:20 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Лунный гороскоп на 2 ноября 2021 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 2 ноября 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Луна находится в знаке Зодиака Весы.

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Период лунных Весов подходит для отдыха после напряженной работы, который вы наверняка занимались в период луной Девы. Можно активно планировать будущее, разбираться с предстоящими проектами, готовить документы. 

Деловое сотрудничество пройдет хорошо, если сможете сохранить с коллегами взаимное уважение. 

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Наступил двадцать седьмой лунный день, его желательно провести спокойно. Любая работа будет продвигаться крайне медленно. Новые проекты начинать не стоит, однако старые и неразрешенные по какисм-то причинам дела можно пересмотреть и закончить. 

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