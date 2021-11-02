Лунный гороскоп на 2 ноября 2021 года для всех знаков Зодиака

Лунный гороскоп на 2 ноября 2021 года для всех знаков Зодиака

Луна находится в знаке Зодиака Весы.

Период лунных Весов подходит для отдыха после напряженной работы, который вы наверняка занимались в период луной Девы. Можно активно планировать будущее, разбираться с предстоящими проектами, готовить документы.

Деловое сотрудничество пройдет хорошо, если сможете сохранить с коллегами взаимное уважение.

Наступил двадцать седьмой лунный день, его желательно провести спокойно. Любая работа будет продвигаться крайне медленно. Новые проекты начинать не стоит, однако старые и неразрешенные по какисм-то причинам дела можно пересмотреть и закончить.