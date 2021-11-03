Лунный гороскоп на 3 ноября 2021 года для всех знаков Зодиака

Лунный гороскоп на 3 ноября 2021 года для всех знаков Зодиака

Луна находится в знаке Зодиака Весы.

Период лунных Весов подходит для отдыха, если вы ранее работали напряженно. Астрологи не советуют начинать какие-то глобальные дела. Лучше быстро завершить проекты, находящиеся на финишном этапе готовности.

Неплохой и довольно плодотворный период для делового сотрудничества, основанного на взаимопонимании.

Наступил двадцать восьмой лунный день, он благоприятный для любых бытовых дел, на которые ранее у вас не хватало времени. Можно заняться ремонтом, плановыми приобретениями. Не исключено, что возникнут незначительное, но неприятные проблемы со здоровьем.