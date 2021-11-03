Лунный гороскоп на 3 ноября 2021 года для всех знаков Зодиака

3 ноября 2021 00:10 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Лунный гороскоп на 3 ноября 2021 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 3 ноября 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Луна находится в знаке Зодиака Весы.

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Период лунных Весов подходит для отдыха, если вы ранее работали напряженно. Астрологи не советуют начинать какие-то глобальные дела. Лучше быстро завершить проекты, находящиеся на финишном этапе готовности.  

Неплохой и довольно плодотворный период для делового сотрудничества, основанного на взаимопонимании.

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Наступил двадцать восьмой лунный день, он благоприятный для любых бытовых дел, на которые ранее у вас не хватало времени. Можно заняться ремонтом, плановыми приобретениями. Не исключено, что возникнут незначительное, но неприятные проблемы со здоровьем. 

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