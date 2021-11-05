Лунный гороскоп на 5 ноября 2021 года для всех знаков Зодиака

Лунный гороскоп на 5 ноября 2021 года для всех знаков Зодиака

Луна находится в знаке Зодиака Скорпион.

Период лунного Скорпиона связан с самыми сложными и решающими событиями в жизни. Если вам предстоят некие изменения, то лучше инициировать их самостоятельно в этот день, тогда все пройдет гладко и хорошо.

Не стоит идти на конфликты с близкими, даже если они ошибаются.

Наступил тридцатый лунный день, астрологи советуют провести его за переосмыслением своих ценностей. Еще один лунный цикл фактически остался позади, поэтому пришло время подумать о том, соответствуют ли ваши планы желаниям и целям.

Напомним,