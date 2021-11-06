Лунный гороскоп на 6 ноября 2021 года для всех знаков Зодиака
6 ноября 2021 00:20
Лунный гороскоп на 6 ноября 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com
Луна находится в знаке Зодиака Стрелец.
Читайте такжеПавел Глоба назвал знаки Зодиака, которые улучшат свое материальное положение до конца неделиПериод лунного Стрельца уводит наш разум в область абстрактного мышления. Фантазия у вас работает хорошо, вы склонны находить нестандартные решения повседневных проблем. Прекрасно продвигается творческая работа.
Будут успешными всевозможные командировки и путешествия.
Напомним,