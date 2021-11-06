Лунный гороскоп на 6 ноября 2021 года для всех знаков Зодиака

6 ноября 2021 00:20 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Лунный гороскоп на 6 ноября 2021 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 6 ноября 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Луна находится в знаке Зодиака Стрелец.

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Период лунного Стрельца уводит наш разум в область абстрактного мышления. Фантазия у вас работает хорошо, вы склонны находить нестандартные решения повседневных проблем. Прекрасно продвигается творческая работа. 

Будут успешными всевозможные командировки и путешествия. 

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Наступил третий день, он связан с борьбой, агрессией и напором. Если не держать эмоции при себе, то обострения конфликтов между близкими людьми не миновать. Чтобы не накалять атмосферу, займитесь занятием, которое вас расслабляет. 

Напомним,

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