Лунный гороскоп на 6 ноября 2021 года для всех знаков Зодиака

Лунный гороскоп на 6 ноября 2021 года для всех знаков Зодиака

Луна находится в знаке Зодиака Стрелец.

Период лунного Стрельца уводит наш разум в область абстрактного мышления. Фантазия у вас работает хорошо, вы склонны находить нестандартные решения повседневных проблем. Прекрасно продвигается творческая работа.

Будут успешными всевозможные командировки и путешествия.

Наступил третий день, он связан с борьбой, агрессией и напором. Если не держать эмоции при себе, то обострения конфликтов между близкими людьми не миновать. Чтобы не накалять атмосферу, займитесь занятием, которое вас расслабляет.

Напомним,