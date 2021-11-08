Лунный гороскоп на 8 ноября 2021 года для всех знаков Зодиака
8 ноября 2021 00:10
Лунный гороскоп на 8 ноября 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com
Луна находится в знаке Зодиака Козерог.
Читайте такжеПавел Глоба назвал знаки Зодиака, которые улучшат свое материальное положение до конца неделиПериод лунного Козерога традиционно считается опасным для бизнесменов и предпринимателей временем. Не стоит обращаться к государственным органам и заключать сделки. В денежных вопросах тоже не все гладко.
Можно заниматься организаторскими делами.
Напомним,