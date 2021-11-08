Лунный гороскоп на 8 ноября 2021 года для всех знаков Зодиака

Лунный гороскоп на 8 ноября 2021 года для всех знаков Зодиака

Луна находится в знаке Зодиака Козерог.

Период лунного Козерога традиционно считается опасным для бизнесменов и предпринимателей временем. Не стоит обращаться к государственным органам и заключать сделки. В денежных вопросах тоже не все гладко.

Можно заниматься организаторскими делами.

Продолжается четвертый лунный день, он позволит вам существенно продвинуться в делах, используя дипломатию. При принятии решений следует воздерживаться от поверхностных суждений, возрастает вероятность необоснованного риска.

Напомним,