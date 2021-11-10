Лунный гороскоп на 10 ноября 2021 года для всех знаков Зодиака

Лунный гороскоп на 10 ноября 2021 года для всех знаков Зодиака

Луна находится в знаке Зодиака Водолей.

Период лунного Водолея отлично подходит для научной или интеллектуальной деятельности, а также работы, которая связана с обществом. Если вы социолог или психолог, сможете продвинуться по карьерной лестнице..

Период хорош для людей, имеющих дело с электричеством, электроникой, новыми технологиями, для изобретателей, и тех, кто занимается чем-то необычным для большинства людей (например, астрологией).

Продолжается шестой лунный день, если вы хотите развивать свою деятельность, то именно сегодня желательно заложить основы. Вы сможете критически посмотреть на возможности партнеров, а также свою собственную профессиональную компетенцию. День подходит для работы над ошибками.

Напомним,