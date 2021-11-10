Лунный гороскоп на 10 ноября 2021 года для всех знаков Зодиака

10 ноября 2021 00:20 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Лунный гороскоп на 10 ноября 2021 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 10 ноября 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Луна находится в знаке Зодиака Водолей.

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Период лунного Водолея отлично подходит для научной или интеллектуальной деятельности, а также работы, которая связана с обществом. Если вы социолог или психолог, сможете продвинуться по карьерной лестнице..

Период хорош для людей, имеющих дело с электричеством, электроникой, новыми технологиями, для изобретателей, и тех, кто занимается чем-то необычным для большинства людей (например, астрологией).

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Продолжается шестой лунный день, если вы хотите развивать свою деятельность, то именно сегодня желательно заложить основы. Вы сможете критически посмотреть на возможности партнеров, а также свою собственную профессиональную компетенцию. День подходит для работы над ошибками.

Напомним,

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