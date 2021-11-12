Лунный гороскоп на 12 ноября 2021 года для всех знаков Зодиака

Лунный гороскоп на 12 ноября 2021 года для всех знаков Зодиака

Луна находится в знаке Зодиака Рыбы.

Период лунных Рыб не подходит для дел, требующих максимум концентрации или конкретики. Зато вам будет удаваться планирование. Не противьтесь желанию отправиться в мир иллюзий и просто помечтать, это полезно для душевного равновесия.

Свободное время желательно потратить на активный отдых, путешествия, посвятить себя искусству.

Продолжается восьмой лунный день, довольно сложный день для общения с сослуживцами или партнерами. Старые незавершенные дела имеют тенденцию всплывать именно в этот день и отнимать как никогда много сил и времени.

Напомним,