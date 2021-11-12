Лунный гороскоп на 12 ноября 2021 года для всех знаков Зодиака

12 ноября 2021 00:20 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Лунный гороскоп на 12 ноября 2021 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 12 ноября 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Луна находится в знаке Зодиака Рыбы.

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Период лунных Рыб не подходит для дел, требующих максимум концентрации или конкретики. Зато вам будет удаваться планирование. Не противьтесь желанию отправиться в мир иллюзий и просто помечтать, это полезно для душевного равновесия.

Свободное время желательно потратить на активный отдых, путешествия, посвятить себя искусству. 

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Продолжается восьмой лунный день, довольно сложный день для общения с сослуживцами или партнерами. Старые незавершенные дела имеют тенденцию всплывать именно в этот день и отнимать как никогда много сил и времени.

Напомним,

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