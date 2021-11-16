Лунный гороскоп на 16 ноября 2021 года для всех знаков Зодиака

Лунный гороскоп на 16 ноября 2021 года для всех знаков Зодиака

Луна находится в знаке Зодиака Овен.

Период лунного Овна опасен! Держите эмоции под контролем, а самые важные дела отложите на несколько дней. Из-за склонности к импульсивности вам будет сложно договориться даже с преданными партнерами.

Конфликты могут разгораться на ровном месте.

Наступил двенадцатый лунный день, не особенно благоприятный для личных и любовных отношений. Астрологи предупреждают о проблемах с пониманием партнера. В деловой сфере тоже могут возникать разногласия. Время благоприятно для благотворительности.

Напомним,