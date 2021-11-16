Лунный гороскоп на 16 ноября 2021 года для всех знаков Зодиака

16 ноября 2021 00:20 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Лунный гороскоп на 16 ноября 2021 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 16 ноября 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Луна находится в знаке Зодиака Овен.

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Период лунного Овна опасен! Держите эмоции под контролем, а самые важные дела отложите на несколько дней. Из-за склонности к импульсивности вам будет  сложно договориться даже с преданными партнерами. 

Конфликты могут разгораться на ровном месте. 

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Наступил двенадцатый лунный день, не особенно благоприятный для личных и любовных отношений. Астрологи предупреждают о проблемах с пониманием партнера. В деловой сфере тоже могут возникать разногласия. Время благоприятно для благотворительности.

Напомним,

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