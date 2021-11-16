Лунный гороскоп на 16 ноября 2021 года для всех знаков Зодиака
16 ноября 2021 00:20
Лунный гороскоп на 16 ноября 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com
Луна находится в знаке Зодиака Овен.
Читайте такжеПавел Глоба назвал знаки Зодиака, которые улучшат свое материальное положение до конца неделиПериод лунного Овна опасен! Держите эмоции под контролем, а самые важные дела отложите на несколько дней. Из-за склонности к импульсивности вам будет сложно договориться даже с преданными партнерами.
Конфликты могут разгораться на ровном месте.
Напомним,