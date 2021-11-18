Лунный гороскоп на 18 ноября 2021 года для всех знаков Зодиака

Лунный гороскоп на 18 ноября 2021 года для всех знаков Зодиака

Луна находится в знаке Зодиака Телец.

Период лунного Телец — знак материальной стабильности, настойчивости и усердия, поэтому это самое благоприятное время для проведения разноплановых финансовых операций.

Удачными будут вложения, например, в акции.

Наступил тринадцатый лунный день, наиболее благоприятный день для разного рода важных начинаний. Можете смело продвигать свои предложения, они обязательно найдут отклик и будут приняты.

Напомним,