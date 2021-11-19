Лунный гороскоп на 19 ноября 2021 года для всех знаков Зодиака

19 ноября 2021 00:20 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Лунный гороскоп на 19 ноября 2021 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 19 ноября 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Луна находится в знаке Зодиака Телец.

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Период лунного Тельца считается благоприятным для финансовой деятельности. Можно вкладываться в ценные бумаги, оформлять недвижимость и разбираться с имущественными вопросами.

Многим придется противостоять собственной лени, нежеланию заниматься делать прямо сейчас, но и откладывать решение проблем на завтра — не вариант. 

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Наступил пятнадцатый лунный день, он посвящен искушениям. События зависят от вашего выбора, по какому пути пойти, от ваших реакций на определенные обстоятельства. К сожалению, значительно возрастает риск конфронтации с близкими людьми. 

Напомним,

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