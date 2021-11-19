Лунный гороскоп на 19 ноября 2021 года для всех знаков Зодиака
19 ноября 2021 00:20
Алла Лысак
Лунный гороскоп на 19 ноября 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com
Луна находится в знаке Зодиака Телец.
Период лунного
Тельца считается благоприятным для финансовой деятельности. Можно вкладываться в ценные бумаги, оформлять недвижимость и разбираться с имущественными вопросами.
Многим придется противостоять собственной лени, нежеланию заниматься делать прямо сейчас, но и откладывать решение проблем на завтра — не вариант.
Наступил пятнадцатый лунный день, он посвящен искушениям. События зависят от вашего выбора, по какому пути пойти, от ваших реакций на определенные обстоятельства. К сожалению, значительно возрастает риск конфронтации с близкими людьми.
Напомним,