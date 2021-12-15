Лунный гороскоп на 15 декабря 2021 года для всех знаков Зодиака
15 декабря 2021 00:20
Лунный гороскоп на 15 декабря 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com
Луна находится в знаке Зодиака Телец.
Читайте такжеПавел Глоба назвал знаки Зодиака, которые улучшат свое материальное положение до конца неделиПериод лунного Тельца подходит для планирования финансовых дел, укрепления своего материального положения. Также можно посвятить время укреплению своего социального положения, хорошо идут инвестиции, капиталовложение в целом.
Можно использовать это время для покупки красивых или прочных, надежных вещей для длительного использования, например, мебель, недвижимость.
Напомним,