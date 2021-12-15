Лунный гороскоп на 15 декабря 2021 года для всех знаков Зодиака

15 декабря 2021 00:20 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Лунный гороскоп на 15 декабря 2021 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 15 декабря 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Луна находится в знаке Зодиака Телец.

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Период лунного Тельца подходит для планирования финансовых дел, укрепления своего материального положения. Также можно посвятить время укреплению своего социального положения, хорошо идут инвестиции, капиталовложение в целом. 

Можно использовать это время для покупки красивых или прочных, надежных вещей для длительного использования, например, мебель, недвижимость.

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Наступил одиннадцатый лунный день,  он принесет вам победы, поскольку отличается мощной энергетикой! Но могут возникнуть и проблемы, если с импульсами не справится, держите эмоции под контролем, к любому делу подходите осознанно, стараясь справиться на все 100%.

Напомним,

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