Лунный гороскоп на 15 декабря 2021 года для всех знаков Зодиака

Лунный гороскоп на 15 декабря 2021 года для всех знаков Зодиака

Луна находится в знаке Зодиака Телец.

Период лунного Тельца подходит для планирования финансовых дел, укрепления своего материального положения. Также можно посвятить время укреплению своего социального положения, хорошо идут инвестиции, капиталовложение в целом.

Можно использовать это время для покупки красивых или прочных, надежных вещей для длительного использования, например, мебель, недвижимость.

Наступил одиннадцатый, он принесет вам победы, поскольку отличается мощной энергетикой! Но могут возникнуть и проблемы, если с импульсами не справится, держите эмоции под контролем, к любому делу подходите осознанно, стараясь справиться на все 100%.

Напомним,