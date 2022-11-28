Що принесе 2023 рік знаку зодіаку Близнюки

У цьому році ми чекаємо Нового розу з особливими надіями, сподіваючись, що він принесе спокій.

Символом 2023 року за східним календарем є Чорний Водяний Кролик. Сьогодні приділимо увагу знаку зодіаку Близнюки, яким 2023 рік буде для цих активних та цілеспрямованих людей?

Близнюки. Прогноз на 2023 рік

У новому році Близнюки можуть повністю довіритися долі та плисти за течією. На них чекає великий успіх і процвітання у всіх сферах життя. Йдеться про плідний розвиток та зростання духовної сили. Щастя представники повітряної стихії отримають як у ділових, так і особистих відносинах.

Легким на підйом Близнюкам навіть не доведеться морочитися і докладати величезних зусиль для досягнення мети.

Загальна енергія року говорить, що Близнюкам буде досить просто використовувати всі шанси за рахунок своєї активності і мобільності.

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