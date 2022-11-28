Що принесе 2023 рік знаку зодіаку Близнюки

28 ноября 2022 15:10 Алла Лисак
Алла Лисак

Алла Лисак

Lifestyle-редактор

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Що принесе 2023 рік знаку зодіаку Близнюки
Що принесе 2023 рік знаку зодіаку Близнюки
freepik.com

У цьому році ми чекаємо Нового розу з особливими надіями, сподіваючись, що він принесе спокій.

Символом 2023 року за східним календарем є Чорний Водяний Кролик. Сьогодні приділимо увагу знаку зодіаку Близнюки, яким 2023 рік буде для цих активних та цілеспрямованих людей?

Близнюки. Прогноз на 2023 рік

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У новому році Близнюки можуть повністю довіритися долі та плисти за течією. На них чекає великий успіх і процвітання у всіх сферах життя. Йдеться про плідний розвиток та зростання духовної сили. Щастя представники повітряної стихії отримають як у ділових, так і особистих відносинах.

Легким на підйом Близнюкам навіть не доведеться морочитися і докладати величезних зусиль для досягнення мети.

Загальна енергія року говорить, що Близнюкам буде досить просто використовувати всі шанси за рахунок своєї активності і мобільності.

Нагадаємо, 

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