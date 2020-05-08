Ночной администратор глазами Хиддлстона и Лори: почему мы так полюбили эту драму

Со 2 мая на канале АМС в эфире мини-сериал «Ночной администратор», так полюбившийся ценителям остросюжетных драм.

Исполнители главных ролей — Хью Лори (оружейный барон Ричард Роупер) и Том Хиддлстон (агент под прикрытием Джонатан Пайн) вспомнили, как готовились к съемкам, как проходила трансформация их героев и почему, в конце концов, они вообще согласились участвовать в этой экранизации известного романа.

Хью Лори: Обаятельный Роупер и его особенности

Как давно вы вовлечены в проект «Ночной администратор» и что именно вас привлекло к этой истории?

Я влюбился в эту книгу, когда впервые прочитал ее еще в 1993 году. Я был поклонником Ле Карре еще подростком, и эта история показалась мне бесконечно интригующей, мощной и романтичной, почти мифической. Хотя я совершенно не имел опыта или даже склонности к продюсированию, впервые в жизни задумался о выборе книги, которую мог бы экранизировать. Я пытался получить права еще до того, как закончил читать третий раздел. Но неудачно — великий Сидни Поллок опередил меня. Но персонаж Пайн (да, в 1993 году я нагло представлял себе, что играю Пайна) — захватил мое воображение: этот странствующий рыцарь блуждал в поисках цели, которую нужно бороться. Или еще лучше, чтобы умереть. Мне это показалось прекрасной историей.

Я просто сказал продюсерам, что буду рад участию в создании этой картины: как актер, как организатор общественного питания. Я просто хотел быть частью этого.

«Ночной администратор» - это современная адаптация романа. Как эта история вписалась наш мир сейчас?

Я думаю, для мифов характерно, что они в некотором смысле вечные. Истории, которые могут быть рассказаны и переведены в любое время, в любых условиях. Я бы сказал, что пытаться сделать вещи современными — это ерунда, потому что события всегда вас догоняют. В оригинальной истории торговец оружием — Ричард Роупер, мой персонаж — продавал оружие колумбийским наркокартелям. Возможно, картели показались менее «актуальными» в наши дни, но недавно вертолет мексиканской армии был сбит ракетой, выпущенной картелем, и правительство Мексики признало, что они воюют с отлично вооруженными силами и понятия не имеют, откуда берется оружие. Ле Карре в своей книге как раз об этом пишет, а через 20 лет эти события действительно происходят. В любом случае мы перенесли эту историю. Она начинается с «Арабской весны» в 2010 году (другое событие, кстати, которое никто не мог предвидеть или проследить — ни спутники ЦРУ, что кружат над нашими головами, ни одна организация или разведывательное агентство) до наших дней. Дэвид Фарр, писатель, сделал невероятную работу, переписав значительную часть истории, чтобы она вмещала другие континенты и другие события. Я надеюсь, что нам удалось предать ей свежее прочтение и сохранить мифическую основу.

Это невероятная постановка. Можете ли вы рассказать нам немного о местах, которые посетили во время съемок?

Мы побывали в абсолютно захватывающих местах. Начали в Швейцарии, в Церматте. Когда открываешь окно своей спальни и видишь вершину Маттерхорн — это невероятное впечатление. Затем мы провели шесть недель в Марокко, а до этого еще пять — на Майорке. Не прошло и дня, когда бы кто-то из актеров не сказал: «Я не могу поверить, что на самом деле здесь делаю это». Мы играем персонажей, которые живут в роскоши, джетт-сеттеров, и для этого нам приходится жить так же роскошно. Такая тяжелая жизнь...

В основе истории — отношения между Роупером и Пайном. Как они развивались? Как менялись отношения между вами и Томом Хиддлстоном как актерами?

Пайн — потерянная душа. Его персонаж отозвался во мне, когда я впервые прочитал роман, и я его нахожу интересным и особенным и сейчас. Он благородный, смелый, честный и порядочный, но он ищет цель и решает, что разберется с врагом, которого даже любовница описывает как «самого плохого человека в мире». Это Роупер, и я должен был вжиться в эту роль.

История неоднозначна, поскольку начальная цель Пайна — уничтожить этого монстра, моего персонажа. Но в то же время, ему приходится противостоять тому, что этот монстр, как и многие другие монстры, привлекательный, соблазнительный, очаровательный, он придает своим недобрым деяниям своеобразную логику, почти гламур.

Бывают моменты, когда Пайн балансирует на краю темной стороны, когда не знаешь, каким путем он пойдет. И вам интересно, может, Роупер тоже колеблется — возможно, он хочет быть пойманным и преданным. Зрители сами должны судить о том, где Пайн и Роупер близки к пересечению черты — там, где Роупер может погрузить кинжал в собственную грудь, или где Пайн сам может стать тем, кого решил уничтожить. Именно это я называю мифической борьбой. Это совершенно захватывающее открытие, и такого много в творчестве Ле Карре. Некоторые считают его автором шпионских романов, но его произведения превосходят идею жанра, он использует мир шпионов и разведывательный бизнес, чтобы изучать глубокие человеческие вопросы. Я надеюсь, у нас хорошо получилось это передать!

Когда Роупер встречается с Пайном в Швейцарии, что-то, кажется, сразу привлекает его — как вы думаете, что это?

Как может не привлекать Том Хиддлстон? Я думаю, что Роупер, при всей своей пагубной и ужасной натуре, ищет эстетики. Кроме простого зарабатывания денег ему интересен опыт, и он ищет достойного компаньона, с которым можно разделить удовольствие и триумф, путешествия, приключения. Я думаю, он идентифицирует Пайна как равного, возможно даже как версию себя. По крайней мере, он видит человека, которому может завещать свою империю. У Роупера есть маленький сын, которого играет фантастический юный актер Ноа Джуп (следите за этим именем!), но Даниэль слишком милый и приличный, чтобы подражать отцу.

Роупер ищет кого-то с дьяволом в середине, кого-то, с кем можно поделиться своими злодеяниями. Дьявол ищет неприкаянные души — и Пайн является именно таким в начале истории. Возможно, Роупер хочет использовать его не только для собственных целей, но и для удовольствия. Я думаю, что ему нравится компания Пайна, его отношение. Роупер осторожно подбирает себе окружение, и я думаю, в его представлении, он собрал своеобразный королевский двор, а в Пайне он видит человека, который пришелся ко двору.

Роупер очень старался, чтобы держать Джед подальше от своих дел, но с развитием истории это становится все труднее. Что вы можете сказать об этих отношениях?

Джед вдвое моложе Роупера — кажется, все состоятельные и успешные мужчины окружают себя молодыми и красивыми женщинами, и можно представить, что у Роупера в этом отношении богатое прошлое. Однако он и Джед были вместе уже несколько лет, когда мы впервые с ними знакомимся. Я думаю, что они близки, что между ними существует настоящая преданность. Возможно, Роупер действительно хочет, чтобы она осталась невинной. И, наверное, именно поэтому отношения Роупера и Джед такие чистые и простые — потому что ее руки не запятнаны ужасными делами, которые он совершал. А может, ее чистота для него — еще один деликатес, которым можно полакомиться.

Я не знаю, и, возможно, он этого не знает. Так много вопросов в этой истории не имеют простых ответов, поэтому можно смотреть на нее с разных сторон. Сложность характеров делает картинку такой интересной.

Том Хиддлстон: «Как только я прочитал сценарий, сразу пошел искать книгу».

Расскажите о своем персонаже в «Ночном администраторе»?

Я играю Джонатана Пайна, который в начале истории — просто потерянная душа. Он — ночной администратор 5-звездочной гостиницы на горнолыжном курорте Церматт в швейцарских Альпах, живет практически как монах, в буквальном и переносном смысле похоронен в снегах, в тишине и темноте. Я думаю, что он является тайной для окружающих и для себя самого — его лицо просто часть униформы, это маска, которая защищает его от самоосознания. За неизменными костюмом-тройкой и галстуком, отполированными черными туфлями и безупречными манерами он почти не имеет характера, потому что он полон вины и стыда за поступки, совершенные в прошлом. Он бывший солдат, отслуживший две миссии в Ираке, и хоть его и уволили из вооруженных сил, он все еще несет службу — только в отеле, а не в армии.

Что вас привлекло к этому увлекательному проекту?

Первый эпизод мне прислал мой лондонский агент, который сказал, что Саймон и Стивен Корнуэллы, сыновья Джона ле Карре, считают, что меня может заинтересовать телевизионная адаптация «Ночного администратора». Я прочитал первый эпизод, и с самого начала история и персонаж зацепили меня.

Вы были знакомы с романом до начала работы?

Я раньше не читал роман, но как только прочел сценарий, сразу пошел искать книгу. Я думаю, что Джон Ле Карре занимает уникальную позицию в британской литературе. Он глубоко одаренный рассказчик, мастер своего дела, который приподнял жанр шпионского триллера до уровня искусства. Я думаю, что главной причиной привлекательности материала для актера являются персонажи, невероятно сложные, с богатым внутренним миром и столь же странные и противоречивые, как и настоящие люди.

Чем вас привлек персонаж Джонатана Пайна?

Персонаж привлек меня потому, что я знал — как актеру мне придется действовать на самом высоком уровне моих интеллектуальных и физических способностей, поскольку он полевой агент, но также должен быть достаточно умным, чтобы работать под прикрытием. Я считаю его благородство, мужество и нравственность очень привлекательными — он на самом деле очень нравственный персонаж и наполнен моральными взглядами Ле Карре о мире. Есть определенная красная нить, которая проходит всем работам Ле Карре и является прочной нравственной основой: вера в правильное и неправильное; в порядочность и ее противоположность.

Что привнесла в историю режиссер проекта, обладательница многих наград, Сьюзен Бир?

Сьюзен — борец за правду и имеет чрезвычайно строгий внутренний компас, показывающий, что считать естественным и правдоподобным последовательным сторителлингом. Я не думаю, что когда-либо работал с режиссером, который имеет такое невероятно инстинктивное чувство, что можно, а что нет. Потому что она точно знает, что важно в такой истории. При создании шпионской драмы (и всего остального, что требует сплоченности многих людей), очень легко идти на компромиссы. Однако Сьюзен так аккуратно все сшивает, что нет ни петельных отверстий, ни нечетких сюжетных точек, ни белых ниток — она ​​ничего не пропускает и невероятно строго относится к истории и к составлению головоломки так, чтобы она действительно держалась как цельный рассказ.

Почему Пайн вынужден помогать Берр и рисковать своей жизнью, находясь под прикрытием, чтобы разоблачить Роупера?

Я думаю, Джонатан ищет причину жить. Конечно, он физически жив, и он имеет работу, но скрытый в горах Швейцарии, работает в отеле по ночам. Я не думаю, что это призвание. Это, скорее, зона комфорта, так как дисциплина, терпение и манеры — это то, что ему знакомо из армии. Когда Берр обращается к Пайну, она пробуждает что-то в его сердце, которое уже долгое время ничего не чувствовало. Я думаю, что именно Берр нащупала его нравственный стержень и пробудила гнев. И это гнев, который разделяет сам Джон Ле Карре — в этом мире есть люди, которые творят зло, и которых следует остановить. И вдруг Пайн чувствует в себе достаточно храбрости, чтобы разобраться с этим делом.

Что вы можете сказать о Ричарде Роупере?

Ричард Роупер ведет роскошную и привлекательную жизнь, которая финансируется за счет поступлений от продажи оружия. Он путешествует частными самолетами и яхтами и имеет дома в Средиземноморье. Я думаю, что Роупер тянется к Пайну, потому что они очень похожи во многих аспектах. Я думаю, такое часто случается в романах Ле Карре, а возможно, является отличительной чертой английского менталитета — общая система координат, чувство юмора и понимание мира — то, что часто проникает через щели.

Роупер — очень обаятельный и харизматичный, приветливый, веселый, теплый, умный, утонченный англичанин.

Он тот, чьи истории вы хотите слушать, свободный и завораживающий спикер и, кажется, потенциально может быть очень хорошим. И потому, что он решил использовать свои таланты на плохое дело, Ле Карре — а с ним, в свою очередь, Пайн, так злятся на него.

«Ночной администратор», АМС, 22:00