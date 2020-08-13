Актер Сергей Лефор: Тренировка для меня – это хобби и одновременно необходимость!

Актер сериала «Швидка» на канале НЛО TV Сергей Лефор всегда в прекрасной форме.

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Сергей, какой ваш любимый вид отдыха?

Я люблю отдыхать активно. Поездки на велосипеде с палаткой, походы в горы, сап доски и каяки по тихим живописным рекам. Такой отдых снимает стресс и усталость, перезаряжает мои энергоносители, и я снова готов к бою!

Если в плотном рабочем графике намечается один выходной день – как его проведете?

Одного дня для отдыха, конечно, мало (улыбается). Здесь главное – выспаться! Мой идеальный выходной – это когда день проходит без напряжения. Для меня важно менять декорации вокруг себя. Поездка за город прекрасно для этого подходит. Еще можно окунуться в интересную книгу или кино.

Львиную долю вашего времени занимают тренировки в тренажерном зале. Для вас тренировки – это хобби или необходимость?

Тренировка для меня – это хобби и одновременно необходимость! Мне, как актеру, нужно поддерживать себя в форме. Я тренируюсь 5 дней в неделю и кайфую от этого. Кстати, это тоже своеобразный отдых. Во время съемок не всегда есть время на спортзал, но зарядка утром – это закон!

Вы придерживаетесь здорового способа питания?

Конечно. У меня есть своя диета, количество ккал и т.д. Но на съемках я часто грешу, могу съесть вафельку, печенько и даже кусок торта! При этом всегда обещаю себе, что отработаю в зале.

Какой отпуск планируете этим летом?

Отпуск переносится до лучших времен! Коронавирус внес коррективы в жизнь каждого, поэтому я планирую после карантина велотур по Европе! Надеюсь, что ничего этому не помешает!

Самый действенный способ релаксации для вас – это…

Сон! А еще прогулка на природе, подальше от людей и шума.

Как посоветуете отдохнуть тем, кто в этом году остался без отпуска?

Первое – это не расстраиваться. В Украине много мест, где можно классно отдохнуть: от гор до моря. Вариантов множество, на разные вкусы. Любителям дикого отдыха посоветую остров Джарилгач или Кинбурская косу, Карпаты! А тем, у кого паника при появлении пауков и ящериц – вам подойдет Буковель и Одесса, там вы найдете свой релакс в шикарных отелях и ресторанах!

Посоветуйте, как хорошо отдохнуть, если есть только пару дней?

Бегите от бетона: отдых с семьей и друзьями за городом в лесу или на даче прекрасно подойдет. Шашлык или плов в казане на огне, или рыбка запеченная, ну в худшем случае – тофу, не оставит никого равнодушным. А вечерний костер в круге с веселыми историями прекрасно приправят ваш уикенд! Если с погодой не везет, хватайте любимое вино и сыр, приглашайте друзей и айда играть в монополию!