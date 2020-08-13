Актер Сергей Лефор: Тренировка для меня – это хобби и одновременно необходимость!
Актер сериала «Швидка» на канале НЛО TV Сергей Лефор всегда в прекрасной форме.
Сергей, какой ваш любимый вид отдыха?
Я люблю отдыхать активно. Поездки на велосипеде с палаткой, походы в горы, сап доски и каяки по тихим живописным рекам. Такой отдых снимает стресс и усталость, перезаряжает мои энергоносители, и я снова готов к бою!
Если в плотном рабочем графике намечается один выходной день – как его проведете?
Одного дня для отдыха, конечно, мало (улыбается). Здесь главное – выспаться! Мой идеальный выходной – это когда день проходит без напряжения. Для меня важно менять декорации вокруг себя. Поездка за город прекрасно для этого подходит. Еще можно окунуться в интересную книгу или кино.
Львиную долю вашего времени занимают тренировки в тренажерном зале. Для вас тренировки – это хобби или необходимость?
Тренировка для меня – это хобби и одновременно необходимость! Мне, как актеру, нужно поддерживать себя в форме. Я тренируюсь 5 дней в неделю и кайфую от этого. Кстати, это тоже своеобразный отдых. Во время съемок не всегда есть время на спортзал, но зарядка утром – это закон!
Вы придерживаетесь здорового способа питания?
Какой отпуск планируете этим летом?
Отпуск переносится до лучших времен! Коронавирус внес коррективы в жизнь каждого, поэтому я планирую после карантина велотур по Европе! Надеюсь, что ничего этому не помешает!
Самый действенный способ релаксации для вас – это…
Сон! А еще прогулка на природе, подальше от людей и шума.
Как посоветуете отдохнуть тем, кто в этом году остался без отпуска?
Посоветуйте, как хорошо отдохнуть, если есть только пару дней?
Бегите от бетона: отдых с семьей и друзьями за городом в лесу или на даче прекрасно подойдет. Шашлык или плов в казане на огне, или рыбка запеченная, ну в худшем случае – тофу, не оставит никого равнодушным. А вечерний костер в круге с веселыми историями прекрасно приправят ваш уикенд! Если с погодой не везет, хватайте любимое вино и сыр, приглашайте друзей и айда играть в монополию!