Актриса Ольга Сторожук: Перед съемками «СуперКопов» взяла мастер-класс у настоящего полицейского

Эксклюзивное интервью с актрисой Ольгой Сторожук

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Ольга, вы помните, как впервые оказались на съемочной площадке «СуперКопов»? Как это было и что изменилось к съемкам пятого сезона?

Конечно, помню! Мой первый съемочный день был на Трухановом острове: всего пара сцен. Мне тогда показалось, что работа в ситкоме – это скорее удовольствие, чем работа. Помню, как тепло приняли меня коллеги! На следующий день я не ехала – я летела на площадку. Это не поменялось, мне и сейчас спустя столько серий и сезонов всегда хочется на эту площадку. Правда, со второго съемочного дня я поняла, что такое действительно большая выработка – мы снимаем 22-25 минут в день и работаем длинные смены. Но у нас всегда очень весело, всегда дружеская атмосфера, есть место для импровизации, и все мы стали очень близкими.

Актриса Ольга Сторожук / пресс-служба

Ваша героиня полицейская Вита Марчук и вы сильно похожи?

Мы очень похожи характерами: воспаленное чувство справедливости, излишняя разговорчивость, перфекционизм. У нас с ней совпадают темпоритмы. Когда захожу на площадку, заходит не Оля, а Вита – она уже давно часть меня. Но есть и отличия! Я очень ценю свободу – свою и других людей. Поэтому мужа не контролирую, не ревную и не пилю (интересно, будет ли он согласен с этим пунктом, когда прочтет?).

В сериале вы несете службу вместе со своим экранным мужем Андреем Марчуком (актером Павлом Тупиковым, – ред.). Как считаете, в реальной жизни мужу и жене стоит работать вместе?

Мы с моим мужем часто работаем вместе над нашими проектами, и у нас не возникает проблем в виде излишнего контроля и недопониманий, не случаются ссоры из-за работы. Мне кажется, здорово иметь рядом человека, которому можешь полностью доверять. Более того, когда два человека стремятся к одной и той же цели – это очень сильно объединяет и результат приходит в два раза быстрее.

Актриса Ольга Сторожук / пресс-служба

Что почувствовали, когда прочитали сценарий нового сезона «СуперКопов»? Поделитесь, что ждет зрителя в этом сезоне?

У моей героини сбывается мечта! Конечно, я была рада! Момент распаковки сценария –один из самых приятных, волшебных и волнительных в нашей профессии. Откладываешь его на вечер, чтобы было тихо, и никто не отвлекал. Открываешь, как подарок, неспешно развязывая ленточку. И с первых строчек персонажи начинают жить. Я прочла весь сценарий с улыбкой на лице!

В сериале вы вместе с коллегами по площадке (актрисами Викторией Варлей и Алисой Клюшкиной) рушите стереотипы о том, что идти работать в полицию – не женское дело. А вы сами когда-то хотели быть полицейской?

Мне нравятся традиционно мужские профессии, и я с детства борец за справедливость. Думаю, я могла бы оказаться в полицейской форме на самом деле. Но я рада, что моя профессия дает мне возможность примерить разные специальности. Я люблю изучить вопрос досконально перед съемками. Поэтому перед съемками «СуперКопов» взяла мастер-класс у настоящего полицейского. Например, научилась стрелять из оружия. Из-за других ролей научилась четырьмя разными способами держать скальпель и проводить вскрытие (тут спасибо медицинскому лицейному классу в школе), танцевать на пилоне, водить байк. Люблю это разнообразие!

Актриса Ольга Сторожук / пресс-служба

Вам за время съемок в сериале приходилось получать фидбек от настоящих полицейских?

Самая приятная встреча была пару лет назад, когда я по старой памяти повернула там, где поставили новый запрещающий знак. Это была очень необычная остановка полицией: наговорили комплиментов, предупредили о новом знаке и отпустили. С тех пор больше не останавливали – я стараюсь не нарушать. Но самое приятное для меня – это получать письма от зрителей-подростков. Они пишут, что мы их вдохновили, и что они пойдут в полицию, где всегда будут честными и неподкупными. Верю, что так и будет!

Судя по фото в соцсетях, вы с командой «СуперКопов» очень сдружились в реальной жизни. С кем подружились наиболее?

Мы встречаемся рано утром не выспавшиеся, обнимаемся, улыбаемся друг другу, пьем кофе и день сразу начинается на позитиве. Нам повезло, собрались не просто хорошие актеры, а хорошие люди. Это очень ценно! Мы не только вместе громко смеемся, мы поддерживаем друг друга и доверяем друг другу.

Актриса Ольга Сторожук / пресс-служба

У вас есть любимые сцены в сериале, которые вы вспоминаете, и не можете не смеяться?

Ох, их слишком много! Но если говорить о любимой серии, то это, конечно, наш ремейк на «Десять негритят»!

Почему зрителям нужно смотреть новый сезон «СуперКопов»?

Марчуки скучали по вам! У нас пополнение, и не только в участке! В этом сезоне жизнь отделения очень сильно поменяется, не пропустите!