Варвара Кошевая рассказала о своей первой роли в ситкоме “Папа рулит” - ЭКСКЛЮЗИВ

Варвара Кошевая рассказала о своей первой роли в ситкоме “Папа рулит”

Уже 26 октября в 19:15 на телеканале ТЕТ покажут премьеру ситкома “Папа рулит”.

Ситком расскажет о семье, которая столкнулось с интересным жизненным этапом: дома “рулит” папа, а мама вернулась на работу после затяжного декретного отпуска по уходу за тремя детьми.

Телезрители будут смеяться над ситуациями, которые могут произойти с отцом-домохозяином, над взаимоотношениями членов семьи и ловкими решениями главного героя.

Главные роли в ситкоме “Папа рулит” исполнили: Александр Станкевич и Екатерина Варченко (родители), Варвара Кошевая, Ефросиния Мельник, Федор Смирнов (дети).

Варвара Кошевая рассказала о своем первом серьезном актерском опыте, сложностях с которыми столкнулась на площадке и поделилась, что ситком будет полезно посмотреть ее родителям Евгению и Ксении Кошевым.

Варвара, ты уже чувствуешь себя своей в мире украинского шоу-бизнеса?

Скорее нет. Я еще не достигла значительных высот или выдающихся результатов и считаю, что пока, я даже не наравне с известными в Украине актерами. Поэтому не могу считать себя своей в шоу-бизнесе.

У меня еще все впереди (улыбается).

Съемки или пение: что на данном этапе для тебя важнее?

На данном этапе съемки для меня важнее. Стараюсь сконцентрироваться только на них. Работа над ролью в ситкоме “Папа рулит”— новый и интересный опыт для меня, но съемки забирают много времени и сил.

Папа и мама дают тебе советы по актерскому мастерству?

Не припомню, чтобы за время съемок родители давали мне советы. Но папа часто приходил на площадку, чтобы посмотреть как я играю, поддержать меня.

На сколько я знаю, папа остался доволен (улыбается).

Расскажи о съемках в ситкоме "Папа рулит", какие впечатления были самыми яркими?

Сами съемки — это уже яркие впечатления. Мне нравятся продуктивные рабочие дни с большим количеством сцен. После таких смен я чувствую огромное облегчение и удовлетворение от процесса, иду домой с легкостью, будто 7 килограмм сбросила (улыбается).

Твое чувство юмора помогло во время съемок?

Нет (смеется). На площадке моих шуток не понимают и не смеются с них. Обычно я шучу с друзьями, одноклассниками, а вся съемочная группа гораздо старше меня. Думаю, нас веселят и смешат разные вещи и ситуации.

Варвара, во "Папа рулит" ты играешь подростка, много ли ты привнесла в персонажа от себя или пришлось подстраиваться под кардинально новую роль?

Сильно подстраиваться не пришлось, я быстро влилась, но это не из-за нашей схожести. У нас с Катей (моей героиней) разные характеры. Несмотря на это, думаю, я справилась с задачами.

Какие сцены тебе даются проще всего? Какие сложнее?

Легко даются сцены, где у меня мало текста. А еще легче, когда у меня вообще его нет, и я хожу где-то на фоне (смеется).

Сложными могу назвать диалоговые сцены, когда в кадре два человека. Например, я один на один с мамой (актрисой Екатериной Варченко) или папой (актером Александром Станкевичем).

Здесь и много текста, и концентрация. Разговоры с родителями — дело не простое, даже если они ненастоящие (улыбается).

Как бы ты прорекламировала ситком "Папа рулит"? Кому он будет интересен, кому точно нужно его посмотреть?

Точно нужно посмотреть моим родителям (улыбается). Подросткам тоже хорошо бы, но думаю они сильно заняты из-за школы (смеется). А вообще ситком веселый и смешной, про семейные отношения. Самое то, чтобы провести вечер на диване с ведром попкорна.

А кто-то, может, захочет посмотреть сериал из-за своей любимой актрисы, это я про себя (смеется).

У тебя есть роль мечты, которую ты бы хотела сыграть в будущем?

Да, конечно. Я хочу сыграть главную роль в сериале. Чтобы все сюжетные линии и повороты были выстроены вокруг моей героини. Пока такого сериала не вышло, но уже 26 октября в 19:15 на ТЕТ премьера ситкома “Папа рулит”.

Желаю всем классно провести время возле телевизора, посмеяться и посмотреть на мой первый опыт в ситкоме.