Варвара Кошевая рассказала о своей первой роли в ситкоме “Папа рулит” - ЭКСКЛЮЗИВ
Уже 26 октября в 19:15 на телеканале ТЕТ покажут премьеру ситкома “Папа рулит”.
Телезрители будут смеяться над ситуациями, которые могут произойти с отцом-домохозяином, над взаимоотношениями членов семьи и ловкими решениями главного героя.
Главные роли в ситкоме “Папа рулит” исполнили: Александр Станкевич и Екатерина Варченко (родители), Варвара Кошевая, Ефросиния Мельник, Федор Смирнов (дети).
Варвара Кошевая рассказала о своем первом серьезном актерском опыте, сложностях с которыми столкнулась на площадке и поделилась, что ситком будет полезно посмотреть ее родителям Евгению и Ксении Кошевым.
Варвара, ты уже чувствуешь себя своей в мире украинского шоу-бизнеса?
Скорее нет. Я еще не достигла значительных высот или выдающихся результатов и считаю, что пока, я даже не наравне с известными в Украине актерами. Поэтому не могу считать себя своей в шоу-бизнесе.
У меня еще все впереди (улыбается).
Съемки или пение: что на данном этапе для тебя важнее?
На данном этапе съемки для меня важнее. Стараюсь сконцентрироваться только на них. Работа над ролью в ситкоме “Папа рулит”— новый и интересный опыт для меня, но съемки забирают много времени и сил.
Папа и мама дают тебе советы по актерскому мастерству?
На сколько я знаю, папа остался доволен (улыбается).
Расскажи о съемках в ситкоме "Папа рулит", какие впечатления были самыми яркими?
Сами съемки — это уже яркие впечатления. Мне нравятся продуктивные рабочие дни с большим количеством сцен. После таких смен я чувствую огромное облегчение и удовлетворение от процесса, иду домой с легкостью, будто 7 килограмм сбросила (улыбается).
Твое чувство юмора помогло во время съемок?
Нет (смеется). На площадке моих шуток не понимают и не смеются с них. Обычно я шучу с друзьями, одноклассниками, а вся съемочная группа гораздо старше меня. Думаю, нас веселят и смешат разные вещи и ситуации.
Варвара, во "Папа рулит" ты играешь подростка, много ли ты привнесла в персонажа от себя или пришлось подстраиваться под кардинально новую роль?
Сильно подстраиваться не пришлось, я быстро влилась, но это не из-за нашей схожести. У нас с Катей (моей героиней) разные характеры. Несмотря на это, думаю, я справилась с задачами.
Какие сцены тебе даются проще всего? Какие сложнее?
Легко даются сцены, где у меня мало текста. А еще легче, когда у меня вообще его нет, и я хожу где-то на фоне (смеется).
Сложными могу назвать диалоговые сцены, когда в кадре два человека. Например, я один на один с мамой (актрисой Екатериной Варченко) или папой (актером Александром Станкевичем).
Здесь и много текста, и концентрация. Разговоры с родителями — дело не простое, даже если они ненастоящие (улыбается).
Как бы ты прорекламировала ситком "Папа рулит"? Кому он будет интересен, кому точно нужно его посмотреть?
А кто-то, может, захочет посмотреть сериал из-за своей любимой актрисы, это я про себя (смеется).
У тебя есть роль мечты, которую ты бы хотела сыграть в будущем?
Да, конечно. Я хочу сыграть главную роль в сериале. Чтобы все сюжетные линии и повороты были выстроены вокруг моей героини. Пока такого сериала не вышло, но уже 26 октября в 19:15 на ТЕТ премьера ситкома “Папа рулит”.
Желаю всем классно провести время возле телевизора, посмеяться и посмотреть на мой первый опыт в ситкоме.