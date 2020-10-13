Варвара Кошевая рассказала о своей первой роли в ситкоме “Папа рулит” - ЭКСКЛЮЗИВ

13 октября 2020 11:51 Александр Кива
Варвара Кошевая рассказала о своей первой роли в ситкоме “Папа рулит” - ЭКСКЛЮЗИВ
Варвара Кошевая рассказала о своей первой роли в ситкоме “Папа рулит”
пресс-служба

Уже 26 октября в 19:15 на телеканале ТЕТ покажут премьеру ситкома “Папа рулит”.

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Ситком расскажет о семье, которая столкнулось с интересным жизненным этапом: дома “рулит” папа, а мама вернулась на работу после затяжного декретного отпуска по уходу за тремя детьми. 

Телезрители будут смеяться над ситуациями, которые могут произойти с отцом-домохозяином, над взаимоотношениями членов семьи и ловкими решениями главного героя. 

Главные роли в ситкоме “Папа рулит” исполнили: Александр Станкевич и Екатерина Варченко (родители), Варвара Кошевая, Ефросиния Мельник, Федор Смирнов (дети). 

Варвара Кошевая рассказала о своем первом серьезном актерском опыте, сложностях с которыми столкнулась на площадке и поделилась, что ситком будет полезно посмотреть ее родителям Евгению и Ксении Кошевым. 

Варвара, ты уже чувствуешь себя своей в мире украинского шоу-бизнеса?

Скорее нет. Я еще не достигла значительных высот или выдающихся результатов и считаю, что пока, я даже не наравне с известными в Украине актерами. Поэтому не могу считать себя своей в шоу-бизнесе. 

У меня еще все впереди (улыбается). 

Съемки или пение: что на данном этапе для тебя важнее?

На данном этапе съемки для меня важнее. Стараюсь сконцентрироваться только на них. Работа над ролью в ситкоме “Папа рулит”— новый и интересный опыт для меня, но съемки забирают много времени и сил.

 

Папа и мама дают тебе советы по актерскому мастерству?

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Не припомню, чтобы за время съемок родители давали мне советы. Но папа часто приходил на площадку, чтобы посмотреть как я играю, поддержать меня. 

На сколько я знаю, папа остался доволен (улыбается). 

Расскажи о съемках в ситкоме "Папа рулит", какие впечатления были самыми яркими?

Сами съемки — это уже яркие впечатления. Мне нравятся продуктивные рабочие дни с большим количеством сцен. После таких смен я чувствую огромное облегчение и удовлетворение от процесса, иду домой с легкостью, будто 7 килограмм сбросила (улыбается).

Твое чувство юмора помогло во время съемок?

Нет (смеется). На площадке моих шуток не понимают и не смеются с них. Обычно я шучу с друзьями, одноклассниками, а вся съемочная группа гораздо старше меня. Думаю, нас веселят и смешат разные вещи и ситуации. 

Варвара, во "Папа рулит" ты играешь подростка, много ли ты привнесла в персонажа от себя или пришлось подстраиваться под кардинально новую роль?

Сильно подстраиваться не пришлось, я быстро влилась, но это не из-за нашей схожести. У нас с Катей (моей героиней) разные характеры. Несмотря на это, думаю, я справилась с задачами. 

Какие сцены тебе даются проще всего? Какие сложнее?

Легко даются сцены, где у меня мало текста. А еще легче, когда у меня вообще его нет, и я хожу где-то на фоне (смеется). 

Сложными могу назвать диалоговые сцены, когда в кадре два человека. Например, я один на один с мамой (актрисой Екатериной Варченко) или папой (актером Александром Станкевичем). 

Здесь и много текста, и концентрация. Разговоры с родителями — дело не простое, даже если они ненастоящие (улыбается). 

Как бы ты прорекламировала ситком "Папа рулит"? Кому он будет интересен, кому точно нужно его посмотреть?

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Точно нужно посмотреть моим родителям (улыбается). Подросткам тоже хорошо бы, но думаю они сильно заняты из-за школы (смеется). А вообще ситком веселый и смешной, про семейные отношения. Самое то, чтобы провести вечер на диване с ведром попкорна.

А кто-то, может, захочет посмотреть сериал из-за своей любимой актрисы, это я про себя (смеется).

У тебя есть роль мечты, которую ты бы хотела сыграть в будущем?

Да, конечно. Я хочу сыграть главную роль в сериале. Чтобы все сюжетные линии и повороты были выстроены вокруг моей героини. Пока такого сериала не вышло, но уже 26 октября в 19:15 на ТЕТ премьера ситкома “Папа рулит”. 

Желаю всем классно провести время возле телевизора, посмеяться и посмотреть на мой первый опыт в ситкоме. 

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