Эрик Блищик: Если бы не стал актёром, работал бы в полиции

Эксклюзив 22 октября 2020 13:10 Александр Кива
Эрик Блищик: Если бы не стал актёром, работал бы в полиции
Актер Эрик Блищик
пресс-служба

19 октября  на канале НЛО TV вышло долгожданное продолжение сериала «СуперКопы»!

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В новом сезоне к «старой» команде сериальных полицейских присоединилось несколько новых «копов». Мы поговорили с актером Эриком Блищуком о впечатлениях от съемок, съемочной команды и нового проекта.

Эрик, расскажите о своем герое в новом сезоне «СуперКопов» – кто он и чем интересен?

Мой Антин – это уникальный человек. Парень, которого нужно ещё поискать, потому что таких людей встречаешь не часто. А если честно, то я бы очень хотел иметь такого знакомого!

Чем вы похожи и не похожи на своего экранного персонажа?

Люди, которые меня знают, найдут много общего в моем характере и характере Антина. Но с другой стороны: у нас есть какие-то общие черты, но у меня это просто не так ярко выражено!

Вам легко было влиться в команду «СуперКопов»? Как быстро нашли общий язык с коллегами по съемочной площадке?

Когда разговор заходит о съёмочной команде, я отвечаю на этот вопрос так: лучше команды не найти – это очень хорошие люди, правда!

С кем из актеров больше всего сдружились? С кем продолжаете общаться в реальной жизни?

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Я не могу сказать конкретно с кем я больше всего общаюсь с актёров, мы постоянно поддерживаем связь. Иногда по телефону говорим. Чаще всего, конечно же, переписываемся. Очень надеюсь, что скоро встретимся!

Чем больше всего вам запомнился этот проект?

Проект запомнился огромной верой в друг друга – такая любовь и искренность встречается редко…

В реальной жизни вы хотели когда-то стать полицейским?

Если бы не стал актёром, работал бы в полиции – почему нет? Это хорошая и полезная профессия, и выполнять её нужно с уважением к своему народу – иначе зачем там служить?

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