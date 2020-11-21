Актер Геннадий Василенко: о планах на новый год и главных разочарованиях 2020

Актер Геннадий Василенко: о планах на новий год и главных разочарованиях 2020

Скоро Новый год, а значит, пришло время подводить 2020-го года. Этот год для многих из нас был очень сложным.

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Если подвести итоги 2020 – чего вас научил этот год?

2020-й научил многих мыть руки и держать дистанцию (если кто-то этого не делал до этого). А если серьезно, мне кажется, я научился более ценить возможности. Возможность уехать, возможность провести время в парке и даже возможность работать. Ведь во время строгого карантина мы остановились. Как вести себя на этой остановке, никто не понимал. Теперь понимаю: все проходит, мы учимся, приспосабливаемся, и идем дальше.

Скажу откровенно, разочарований нет. Несмотря на сложный год, а он действительно сложный, все удавалось. Возможно, с опозданием, но удавалось. Мне кажется, не стоит разочаровываться – это просто не имеет смысла. Гораздо лучше – верить и идти к цели.

Что в этом году пришлось отменить или перенести?

В этом году не удалось проведать родных: маму и бабушку. Планировал поехать к ним весной, но все закрыли. А потом банально не было времени. Я думаю, что в следующем году все будет хорошо и мы увидимся.

Чем больше всего удивил 2020 год?

Двадцатый год удивил всех новым вирусом. В течение года мы прошли все стадии отношений с ним. От страха до неприятия и т.д. И сейчас, наконец-то, мы научились уважать друг друга: надевать маску, даже если она надоела, держать социальную дистанцию.

Какие планы на следующий год?

Планов много, но учитывая опыт двадцатого года, рассказывать о них не хочется. Будем работать, ведь у нас лучшие зрители, и все что мы делаем, мы делаем для них.

За что стоит сказать «спасибо» 2020-му?

2020-му хочется сказать спасибо за то, что он заканчивается (шучу). На самом деле, – это невероятно сложный год для каждого человека, страны и мира в целом. Мы должны уважать друг друга и все будет хорошо.