Актриса Дарья Мельник: Моим новогодним нарядом станет плюшевая пижама и носки с ёлочкой

3 декабря 2020 19:01 Александр Кива
Актриса Дарья Мельник: Моим новогодним нарядом станет плюшевая пижама и носки с ёлочкой
Актриса Дарья Мельник: Моим новогодним нарядом станет плюшевая пижама и носки с ёлочкой
пресс-служба

Совсем скоро новогодние праздники, поэтому самое время решить: где и с кем мы хотим провести зимние торжества.

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В преддверие праздников мы поинтересовались у актрисы сериала «Швидка» на канале НЛО TV Дарьи Мельник: как она планирует встретить Новый год.

Даша, как в этом году ты планируешь встречать Новый год?

Думаю, в этом году Новый год стоит отмечать в максимально (!) узком кругу друзей или родственников. Или-или. Собственно, поэтому можно и не переживать, как это происходит обычно. Наряд, стол, место проведения. Мы с парнем и собакой пока ничего не планировали. Может, пёс подкинет пару годных идей. Пока не знаем.

Посоветуй, как подобрать идеальный образ для встречи НГ?

Исходя из вышесказанного, моим новогодним нарядом станет плюшевая пижама и носки с ёлочкой. Можно элегантно украсить свой наряд боа из гирлянды.

Какой для тебя идеальный сценарий встречи НГ?

В идеальном сценарии я объезжаю всех друзей и родственников за вечер. И в итоге, остаюсь на самой жаркой вечеринке.

Расскажи о своем самом ярком праздновании НГ – где и как это было?

Однозначно, самым ярким был первый новый год в Киеве, в 16 лет. Мы с одногруппницей в 23:30 приехали на Майдан, взяли глинтвейн, и в 00:00 под бой курантов крупными хлопьями пошёл снег. Очень по-киношному.

Какие события этого года произвели на тебя самое яркое впечатление?

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Конечно, пандемия. И приобретение собаки в связи с тем, что появилось намного больше свободного времени. Должного внимания, которое ты не можешь уделить щенку из приюта, с множеством психологических проблем, уезжая в офис или на съёмки с самого утра. Это самое яркое и тёплое событие за год – моя жизнь действительно изменилась.

Какие планы ты уже составила на следующий год?

На следующий год планы грандиозные. Планируем автомобильную поездку по Украине и странам ЕС. Жду не дождусь открытия границ!

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