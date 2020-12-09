Актриса Надежда Хильская: Мы с мужем всегда работали, как команда

Близится к концу 2020 год, поэтому самое время вспомнить все хорошее (и не очень), чтобы подвести его итоги

Мы пообщались с актрисой сериала «Швидка» на канале НЛО TV Надеждой Хильской о ее годе: победах, разочарованиях и переосмыслениях, которые он ей подарил.

Надя, каким для тебя был 2020?

Этот год был контрастным! COVID-19 до сих пор держит в страхе огромное количество людей. Меня он тоже не обошёл стороной – я переболела им ещё в начале года. Затем переносы съёмок, карантин, которого мы придерживались и сидели дома. Подвешенное состояние, депрессия... В общем, начало года – так себе.

Но потом тучи постепенно расступились, и жизнь опять забила ключом! Самым главным событием считаю переезд на ПМЖ из Днепра в Киев. Мы перевернули нашу жизнь с головы на ноги. Заметьте, именно с головы на ноги! Последнее время в Днепре нам было очень душно – теперь надеемся на новый жизненный виток. Пока все идёт гладко! Значит, мы все правильно сделали.

Какими достижениями этого года ты особенно гордишься?

Тем, что у нас достаточно гладко все прошло с переездом и обустройством на новом месте! Мы с мужем всегда работали, как команда. Всего-лишь разочек были на грани развода (смеется). Но это прям победа! Хотя, мы в сжатые сроки очень много всего смогли, находясь в двух городах одновременно. И даже ремонт нашему тандему оказался не страшен.

Чем разочаровал 2020?

Тем, что поломал нам планы на зимний отдых. Этого прям очень хотелось. Если вдруг с последним боем курантов в новогоднюю ночь COVID-19 отступит, значит, поедем в начале 2021 года в тёплые края!

За что стоит сказать «спасибо» уходящему году?

Я бы поблагодарила уходящий год за опыт. Это время войдёт в историю. Мы стали очевидцами, пусть не очень приятного, но, все же, знакового события нашей жизни. С этой пандемией мы многое переосмыслили, занялись саморазвитием. Такого огромного количества лекций я, наверное, никогда не слушала, как во время карантина. Я благодарна тебе, 2020! Теперь могу встречать 2021!