Актриса сериала Женский доктор Мария Кононова: Я собираюсь выйти замуж второй раз

Откровенный разговор с Марией Кононовой о сериале Женский доктор, личной жизни и карантине.

4 января на телеканале «Украина» стартует продолжение сериала «Женский доктор», снятого FILM.UA. Зрителей в пятом сезоне медицинской драмы ждет знакомство с новой героиней – интерном Настей – доброй, открытой девушкой, которая сыграет ключевую роль в жизни гендиректора Игоря Гордеева. И не только его! О своей героине, схожести и различиях с ней, и в целом о съемках меддрамы рассказывает актриса Маша Кононова.

Маша, расскажите о своей героине Насте, какая она?

Моя Настенька – интерн, светлый и открытый человек. Ей 27 лет, она всю жизнь прожила с бабушкой, по натуре она девушка наивная. В мужчинах совершенно не разбирается: и когда за ней начинает ухаживать такой авторитетный мужчина как Игорь Ильич Гордеев, цветы, конфеты, комплименты – Настенька сразу влюбляется. Ну и если немного копнуть в психологию, подозреваю, что Настя ищет мужчину-отца…

Как считаете, Гордеев - достойная кандидатура?

Если говорить со стороны моей героини, то да: Настя видит в нем только положительные качества, он восхищает ее. Но у них будет все непросто…

Как складываются ее отношения с начальницей Ритой Андреевной?

По-разному, ведь доктор Авдеева – дама с характером, Настя и Рита – на контрасте. Моя героиня - очень исполнительная и трудолюбивая, но она же хочет всем помочь, чтобы все были довольны, а это невозможно. Вот из-за этого и получаются конфликты и недоразумения. Настенька хочет, чтобы всем было лучше, в итоге выходит нехорошо…

Как думаете, сложится у наивной девочки-интерна судьба с таким серым волком, как Гордеев?

Пути Господни неисповедимы, кто знает – может, они и останутся вместе. Но что бы там ни было дальше, Гордеев уже появился в ее жизни, а с ним - и опыт отношений с мужчинами. Можно сказать, что Настенька прошла курс молодого бойца, и ей непросто…

Это ваша первая роль врача? Чему приходится учиться?

Терминологии – в первую очередь! Плюс – профессиональные навыки: моей героине надо делать уколы, измерять давление и т.д. Эти движения надо довести до автоматизма, и если учесть, что сама я уколы не делаю – в общем, мне есть над чем работать. Конечно, тренируемся и приноравливаемся… И на площадке есть врач, который помогает и подсказывает.

Что оказалось на съемках сложным и интересным?

Мне очень интересна моя героиня: за добрые поступки она получается по шее то от Риты, то от Гордеева. И мне очень нравится эта глубокая внутренняя линия: ее любовь к Игорю Ильичу, восхищение им, ну и их непростые отношения. Скажу так: мне есть, что играть – глубина и объем.

А в чем вы принципиально не совпадаете с вашей Настей?

Она мне очень близка, потому что я сама была такой когда-то… И все, что происходи с ней, я также переживала. Просто я чуть старше ее, и этот опыт уже прошла – в этом мы рознимся.

Скажите, вам приходится играть стервозных девушек?

Уже да (смеется). Когда читаешь роль доброй светлой героини – тут все ясно, а вот с такими стервозными барышнями – поначалу непросто. Но у них всегда есть очень серьезная мотивация для поступков, есть все причины именно так действовать! Такие героини для меня – это новый опыт, но их очень интересно воплощать.

Чем занимались на карантине?

Ой, мне с собой скучно не бывает! Давно уже подумывала научиться вышивать бисером, не могла времени найти – и вот на карантине занялась. Написала картину – это тоже новый опыт, кое-что почитала. В общем, время прошло не зря.

Маша, а что в вашей личной жизни происходит? Может, замуж собираетесь?

Конечно, я собираюсь выйти замуж второй раз…

И дату назначили?

Нет пока, просто планирую (смеется). Сейчас я влюблена в профессию. Проведу параллель со своей героиней: несколько лет назад я была такой же, как и моя Настенька. Потом вышла замуж, получила этот бесценный опыт, который тоже сейчас использую в профессии ну и в жизни (смеется). Так что я немного определила свою героиню.

Как расслабляетесь?

Смотрю сериал «Друзья», люблю комедийные проекты «Теорию большого взрыва», «Мастера секса» и др. И вообще: чувствую в себе потенциал комедийной актрисы (смеется).