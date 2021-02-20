Актриса Владислава Гаркуша – о новом сезоне "Громады", поиске себя и роли мечты

На канале НЛО TV состоялась премьера второго сезона нашумевшего ситкома “Громада”. История небольшого украинского городка, который пытаются изменить к лучшему группа активистов, покорила сердца украинских зрителей.

Мы пообщались с актрисой сериала "Громада" Владиславой Гаркушей, чтобы узнать о главных месседжах второго сезона и о том, как изменился ее персонаж на этот раз.

Владислава, ваш персонаж в сериале “Громада” Игорь – один из самых серьезных и нахмуренных. Чем вы похожи и не похожи с ним?

– Вся моя игра роли Игоря – сплошная конфронтация. Мы с ней кардинально разные. В первую очередь, энергетически. Если бы я охарактеризовала наши энергии цветами, то у Игоря был бы фиолетовый, а у меня – желтый. Я очень чувствительна к миру, музыке, природе, людям, а также к словам. У Игоря очень много колючих и деструктивных реплик, которые надо вначале пропустить через себя, а потом воспроизвести.

Лучше всех мою настройку на персонаж замечала наш гример – Снежа. Я прихожу в одном состоянии на площадку, а захожу после грима в кадр с совсем другими вибрациями – прячу Владу глубоко внутри и надеваю Игоря. Проходит ли это бесследно? После первого сезона это на полгода осталось со мной. Заметили это все родные и друзья. Добавилась сдержанность, я будто боялась улыбаться и проявлять себя. Неделю назад я увиделась с подругой, с которой последний раз виделась после съемок первого сезона, и она сказала: «Ура, Влада вернулась! Наконец-то! А то я тогда очень испугалась за тебя».

Когда я проходила кастинг на роль Игоря, кастинг-директор, продюсера, режиссеры – не знали меня в жизни. Все, что они получили к первому этапу кастинга – это одно мое фото, в котором была подобранная эмоция и самопроба. На кастинг живой я тоже пришла уже в подходящей одежде, макияже, прическе, надев на себя персонажа. К тому же, в тот период меня не было ни в одной из соцсетей (на несколько месяцев я устраивала social media detox), и возможности увидеть мой характер не было. Думаю, если бы я отправила визитку, на роль неформалки меня бы точно никто не позвал! (Улыбается). Потом мне срезали мои любимые длинные русые волосы, перекрасили их в седовато-фиолетовый, и Владе стало еще легче отойти от себя и прочувствовать Игоря. Сама бы никогда в такой цвет не перекрасилась.

Я тогда очень нуждалась в проекте, очень этого хотела. Был период мини депрессии из-за самонереализации, безумно хотелось играть в кино. Может, это состояние и помогло тогда словить апатичный вайб Игоря.

Как изменился или вырос ваш персонаж во втором сезоне “Громады”?

– Стал живее, уязвимее, небезразличнее.

На ваш взгляд, в чем главная задача сериала? Какие основные месседжи он должен донести до аудитории?

– Твоя жизнь не ограничивается тобой и твоей семьей. Мы – часть целого, Громады, города, страны, мира, планеты. Хочешь, чтобы тебя любили – сам люби. Хочешь жить в хорошей стране – так делай для нее что-то хорошее или хотя бы не делай хуже.

В этом году вы приняли решение отказаться от своего творческого псевдонима – Венеди Роуз и вернуться к настоящему имени – Владислава Гаркуша. Почему приняли такое решение?

– Потому, что повзрослела. Потому, что помимо того, что я актриса, я еще и просто человек. Меня псевдоним очень ограничивал морально, я себе будто поставила внутреннюю установку – карьерную. «Я – актриса и должна развиваться только в этом. Достичь в этом успеха». А если я захочу уехать на Бали и писать там книгу? А если захочу вернуться в журналистику? А если захочу просто работать в маленькой французской пекарне, продавать круассаны по утрам посетителям и читать газеты? «Я же сказала, что я Вэнэди Роуз, как же так? Какие круассаны? Я же актрисой решила быть». Сама себе что-то решила, сама нарисовала себе ложные убеждения и границы.

Вернулась к Владиславе Гаркуше и к своему настоящему пути, на котором всегда хочу прислушиваться к своему сердцу и к Богу, а не к «псевдониму» и «псевдообязательствам перед собой и другими». В актерстве я хочу развиваться и дальше, но если однажды мне приснится слон, и я захочу завтра поехать к нему, обниматься с ним и вместе встречать рассвет, то я доверюсь себе и сделаю это (или совмещу приятное с полезным, и сниму фильм про слонов). P.S. Я очень люблю слонов и постоянно залипаю на их фотки и видео в Инстаграм. Советую всем один из моих любимых фильмом и роман в письмах «Ashes and Snow» by Gregory Colbert. «Пепел и снег».

Какие роли в ближайшем будущем вы бы хотели воплотить на экране?

– Интерес к роли зависит от интереса к проекту. Мне важен материал, за который я берусь. Сейчас активно читаю классику. Прикоснуться к материалам и к персонажам Булата Окуджавы, Скотта Фицджеральда, Бориса Пастернака, Хемингуэя, Трумена Капоте – это подарок. Сюжеты, помогающие вспомнить о том, что ты человек. Считаю, что во век Интернета нам всем не помешает хотя бы по воскресеньям брать в руки книги или смотреть снятые по их мотивам фильмы о временах и жизнях людей, у которых не было “тик-тока”.

Живые классики тоже есть, и я стремлюсь с ними поработать. Роль приходит тогда, когда актер готов, до материала надо дорасти. Мне важно, какие идеи я несу в мир – это ответственность. С такими ролями и картинами развиваешься, мудреешь и делаешь богаче других и себя.