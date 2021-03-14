Дэвид Моррисси о сериале «Захват Сингапура»: Широкой публике эта история малоизвестна

Откровения Дэвида Моррисси.

Хотите окунуться в роскошную историческую драму с налетом экзотики и интригующими персонажами? Вместе с каналом Epic Drama готовы предложить вам идеальное развлечение на ближайшие недели, в течение которых вы будете наслаждаться гламурной эпохой, не выходя из дома.

Снятый по мотивам романа Дж. Г. Фаррелла оскароносным сценаристом и драматургом сэром Кристофером Хэмптоном («Искупление», «Опасные связи») сериал «Захват Сингапура» — это масштабная новая драма о жизни британских колонистов во время японского вторжения в тогдашнюю британскую колонию Сингапур в 1942 году.

В центре сюжета — богатая британская семья, живущая в большом доме, вокруг которого происходят важные события.

Уолтер Блэкетт (Дэвид Моррисси) — партнер «мистера Уэбба» (Чарльз Дэнс) в прибыльной каучуковой компании. Но в то время, как Уэббу не чужд либерализм, Блэкетт жаден и высокомерен. Когда Уэбб заболевает, Блэкетт приходит в ужас от мысли, что витающий в облаках сын его партнера, Мэтью (Люк Тредэвэй), унаследует большую часть бизнеса.

«В бизнесе Уолтер Блэкетт безжалостен и высокомерен, — говорит Дэвид Моррисси («Пропавшие без вести», «Британия», «Ходячие мертвецы»), исполнитель роли Блэкетта. — Он очень агрессивен. Вот как он получил свое состояние. Он выжил в борьбе. Он не из тех, кто сидит и думает: «Это правильно с точки зрения морали? Как ты думаешь, мы должны это делать?» В каждом, кроме своей семьи, он видит цель для атаки».

В лице избалованной и кокетливой дочери Джоан (Джорджия Близзард) он находит верную сообщницу, когда она соглашается не только соблазнить Мэтью, но и сделать все возможное, чтобы выйти за него замуж и привлечь на сторону своего отца.

«Я считаю, что отношения Уолтера и Джоан восхитительны, — говорит Дэвид. — Это была одна из причин, по которой я захотел эту роль. Его любовь и восхищение дочерью выходят за рамки обычных родительских отношений».

Ее восхитила его просьба. Она ни в коей мере не стесняется его предложения. На самом деле он фактически развращает ее, или он делает то, что согласуется с британской традицией: выдает свою дочь замуж, чтобы получить рычаги влияния в другом вопросе. Он воспринимает свою дочь как фишку в игре. И он действительно недолюбливает своего сына Монти (Люк Ньюберри), так как тот его разочаровывает. Монти — расточитель и гедонист, он прожигает жизнь в Сингапуре.

«Я думаю, что Уолтер Блэкетт удивителен в том, на что он готов пойти в стремлении власти. Это действительно чудовищно. И я думаю, что он действительно верил в себя, свой бизнес и интересы своей страны. Он один из ключевых представителей британского бизнеса за рубежом и считает себя благодетелем местного населения. Он абсолютно уверен в себе, но в то же время становится жертвой собственной жадности».

«Кроме того, я думаю, что его подвела уверенность в том, что британцы всегда правы. Они находятся в месте, где высокомерие настолько ослепляет, что они не видят ничего другого и не замечают, что их мир вот-вот рухнет. Но он чувствует себя как рыба в воде. Он нарезает круги вокруг японского вторжения в Сингапур, пытаясь урвать свой кусок пирога!».

«С тех пор многое изменилось, но все еще сохранилась идея привилегий белых, колониальных привилегий. Мы все еще думаем, что мы приносим цивилизацию в этот мир и поэтому имеем право сидеть во главе стола, как просветители. Эта история проливает свет на менее героический эпизод британской колониальной истории. В нем много расизма, а также жадности и алчности – а также захвата земель и недобросовестного поведения».

Читайте такжеГлоба назвал баловней судьбы в марте

«Иногда налетал шторм, который мог длиться пять минут или пять часов, — рассказывает Дэвид. — Наш замечательный дизайнер Роб Харрис мог создать прекрасные декорации для вечеринки в саду, а потом поднимался шторм, и вся команда оформителей мечется вокруг, пытаясь спасти зонтики, ленты и тому подобное! И, конечно же, не забывайте о жаре, влажности, насекомых и мухах. Но именно так жили персонажи, которых мы играем. Хотя мне понравились съемки. Это прекрасный уголок мира».

«Костюмы просто фантастические, особенно платья женщин с прекрасными принтами. Моя одежда в основном состояла из легкого льна, но я все равно изнемогал от жары. И удивительно, как они одевались к ужину. Представьте, вы задыхаетесь от изнуряющей жары, и внезапно вас вынуждают надеть жесткие рубашки, костюмы и галстуки. Я думал: «Как же эти люди так жили?» И ели эту ужасную британскую еду в Сингапуре, отказываясь нарушить традиции. Они не очень хорошо акклиматизировались. У них не было желания интегрироваться в эту культуру».

Дэвид всегда готов узнать что-то новое и погрузиться в исследование периодов или событий, о которых идет речь в фильме. Поэтому он много читал о Сингапуре.

«Это часть истории, о которой я мало знал. Я думаю, что ученые знают об этом больше, но широкой публике эта история малоизвестна. Тем более, она произошла в одно время с атакой японцев на Перл-Харбор и поэтому потерялась на фоне других мировых событий. Но падение Сингапура имело огромные последствия для Великобритании. Эта драма — отправная точка, как в «Войне и мире», когда люди даже не догадывались, во что это для них выльется».

«Раньше я не читал этот роман, но читал книгу Фаррелла о британцах в Ирландии под названием «Проблемы». Обе они являются частью трилогии о Британской Империи, наряду с «Осадой Кришнапура». Я много лет восхищался Кристофером Хэмптоном как писателем. Я люблю его чувствительность и юмор. И когда я прочел, то больше всего меня привлекли две вещи: а) Уолтер Блэкетт как представитель высшего сословия, которых я обычно не играю, и б) сатирический юмор. Наблюдения автора крайне едкие и занимательные.

«Еще мне понравилось чувство азарта и вызов, которые принесла эта роль. Я подумал: «Это будет непросто». Как только я чувствую этот вызов в работе, я соглашаюсь принять предложение».

«Я хочу, чтобы каждая моя новая роль отличалась от предыдущих, насколько это возможно. Я действительно часто играю парней, которые находятся по ту сторону закона, но я стараюсь внести максимальное разнообразие, и не только с точки зрения характера, но и с точки зрения игровой среды – это может быть театр, кино, радио, телевидение, что угодно».

«Конечно, с возрастом все меняется, поэтому и типы ролей меняются. В двадцать меня приглашали играть парня, который как бы заглядывает с улицы в окно; теперь же я играю людей, которые смотрят из окна на внешний мир, таких как Уолтер. Когда мы знакомимся с ним, он чувствует себя хозяином положения. Он на вершине мира, он ведет роскошную жизнь, и мы видим, как он все это теряет».

«Я никогда раньше не был в Малайзии, поэтому для меня это в новинку. Очевидно, это туристический центр. Мой сын был в Таиланде и Камбодже, но я никогда не был в этой части мира. У некоторых актеров было немного свободного времени в перерывах, они выезжали куда-то, и я подумал: «Отлично, я поеду в Таиланд и остановлюсь в прекрасном отеле». Итак, я заплатил за три ночи в этом великолепном пляжном отеле. Здесь было три разных бассейна, один с баром посередине, и четыре ресторана мирового класса. Когда я приехал, я зашел в свою комнату, лег на кровать и просто отключился на два дня! Я практически все время спал. Проснувшись, я подумал, что неплохо бы сходить в бассейн и на пляж, но не пошел. Это потрясающее место, но я мало что увидел, потому что очень устал. Это было мое большое приключение, и я его проспал!»

Смотрите сериал «Захват Сингапура» на канале Epic Drama.

Джим Мэлони для Viasat World