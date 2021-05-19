Прохор Дубравин о работе над сериалом «Все не случайно», отдыхе и экстриме

Зрители СТБ, с понедельника по четверг в 20:15, продолжают наблюдать, как развиваются события в жизни героев мелодрамы «Все не случайно». Главную мужскую роль в проекте сыграл Прохор Дубравин.

Известный актер эксклюзивно рассказал, о чем эта история, как любит проводить свободное время, какой литературе отдает предпочтение и о многом другом.

Расскажите, о чем для вас эта история в первую очередь?

Мы в жизни очень часто переступаем через себя, часто делаем не так, как хотим, а так, как должны. И мой персонаж, Олег Николаевич Полянский, он человек долга. Для меня этот сериал о том, что лучше не кривить душой. Это что касается моего персонажа. В целом же проект про любовь и взаимоотношения. Абсолютно житейская история, такое часто случается в жизни. Есть там, конечно, фантастические элементы, но в целом – это история о взаимоотношениях людей. Конкретно для моего персонажа трансформация состоит в том, что он начинает жить так, как он хочет, а не как должен.

Вам это близко? Возможно, сталкивались в жизни с чем-то подобным?

Конечно. Мы все так живем. Мы часто совершаем поступки не из собственного желания, а потому что «так надо». Любой человек будет кривить душой, если скажет, что всегда поступает так, как хочет. Все равно иногда приходится поступать так, как должен. Только есть глобальные поступки, которые влияют на твою жизнь, а есть мелкие.

Для вашего персонажа это также история о любви… А что для вас любовь? Менялось ее определение с опытом и возрастом?

До сих пор не знаю, что такое любовь (улыбается). Думаешь, что знаешь, а потом оказывается, что нет. У меня, конечно, менялось определение. Сначала это было книжное восторженное отношение, потом сменилось на бытовое и житейское. Сейчас оно потихонечку трансформируется, теперь считаю, что в этом чувстве допустимо и то, и другое. И радужно-восторженная составляющая, и бытовая. Любовь – это не всегда лирика, это часто быт и чувство долга, о котором мы говорили. Поэтому иногда нужно переступать через себя, иногда – смолчать, иногда – настоять на своем. Это совокупность многих моментов.

В этом году вы уже успели отдохнуть. Расскажите, какой отдых предпочитаете, и каким был последний?

Я очень люблю воду. Люблю открытые водоемы, океаны, море, большие массы воды. Это меня очень заряжает. До этой поездки я не был на море 5 лет. В предыдущий раз, в 2015 году, отдыхал в Черногории. В этот раз, когда стал вопрос выбора, снова решил ехать к воде. Так как были карантинные ограничения и не все границы открыты для туристов, остановился на варианте Объединённые Арабские Эмираты. Там до этого я ни разу не был, поэтому полетел на Индийский океан, Аравийское море.

Конечно, хотелось поваляться на пляже, отдохнуть. Я предполагал, что не сдвинусь с места, буду камнем лежать на пляже, отсыпаться и отдыхать. Но потом оказалось, что нет. Когда силы появились, заново захотелось какого-то экшна. Я очень люблю нырять с маской и трубкой. Хотел нырнуть с аквалангом, но в выбранный мною день, под конец отдыха, начался небольшой шторм и погружения отменили. Меня вдохновил еще один аттракцион. В ОАЭ есть самый длинный зиплайн. И человек, который летит подвешенным на тросе, достигает скорости до 80 км в час. Это было бы круто попробовать. Но, опять-таки, когда я захотел активности, начал узнавать конкретнее, оказалось, что все расписано до моего отъезда. В итоге я ограничился тем, что плескался в океане с трубкой и маской, гонял рыб и крабов. Одного даже поймал и отпустил (улыбается).

Восполнить силы удалось?

Да. Я думал, что действительно буду лежать, но, оказывается, в какой-то момент ты наполняешься энергией, и эту энергию надо куда-то девать.

Судя по всему, вы любите экстрим. Это действительно вам близко? Что экстремального пробовали?

Да, очень близко, люблю экстрималить. У меня был прыжок с парашютом с 4500 метров. Я прыгал в тандеме с инструктором, то есть ты, по сути, ничего не делаешь, просто висишь у него на груди, как младенец. Но это все равно крутой опыт. Я самостоятельно прыгал пару раз в армии с парашютом, но с небольшой высоты, 800 метров.

Обязательно нырну с аквалангом. Надеюсь, что когда-то получу сертификат PADI и смогу погружаться самостоятельно, без инструктора. Люблю тарзанки, зиплайны. Кстати, небольшой зиплайн пробовал в Киеве, в Голосеевском парке.

Как отдыхаете, если нет времени на полноценный отпуск? Любите почитать книги или посмотреть сериал?

Люблю и почитать, и посмотреть.

Что впечатлило за последнее время?

Сейчас пересматриваю сериал «Клиника». Мне очень нравится, как он снят, нравится юмор, который там присутствует. В прошлом году пересмотрел «Друзей». Для меня это настольный сериал, который может идти фоном и создавать мне настроение. Но его я много раз смотрел, поэтому сейчас решил посмотреть «Клинику», который выдел только один раз. В нем тоже много сезонов, очень интересный юмор, интересно снят, очень остроумно и философски, и прекрасная игра актеров. Из серьезных сериалов, понравился «Маньяк» с Эммой Стоун.

Чаще пересматриваете любимые сериалы? Или за новинками тоже следите?

С новинками сложно, потому что я с осторожностью отношусь к сериалам, чтобы не залипнуть. Я, например, до сих пор не видел «Игру престолов». Может когда-нибудь решусь посмотреть взахлеб все части сразу. Такие сериалы требуют погружения и психологической работы, в них надо вникать. Поэтому сейчас я больше смотрю фоновые сериалы, те, которые я знаю.

А по поводу литературы, что любите читать?

Раньше очень много читал, сейчас меньше. Пытаюсь закончить «Анну Каренину», но пока не получается. Потому что это тоже требует усилий, сильного вовлечения. И если я начинаю читать и понимаю, что думаю о чем-то другом, читаю буквы, но мозг не цепляется за информацию, тогда закрываю и откладываю. Я сейчас буксую где-то на середине второго тома (улыбается).

Что входит в список ваших любимых книг? Или же что хотели бы прочесть?

У меня есть мечта. Я хочу взять так называемую подборку «100 книг, которые должен прочитать каждый», таких много в интернете, они немного разные, но костяк, процентов 60-70, одинаковых произведений, а остальные – уже на вкус. Хочу взять несколько таких разных подборок, рекомендаций людей, которых я уважаю, сравнить их, составить личный список и начать читать. Потому что я, например, читал очень мало классики. Я очень любил и люблю до сих пор фантастику, поэтому часто жертвовал классикой в пользу фантастики. Теперь надо восполнять эти пробелы. Много еще не прочитано того, что надо прочитать. А это действительно надо, потому что это формирует, вдохновляет. Хотя фантастика тоже бывает разная. Те же Айзек Азимов, Рэй Брэдбери закладывают философские размышления в свои произведения, поэтому, несмотря на то, что это фантастика, они развивают. Просто используют для этого фантастический антураж.

Смотрите мелодраму «Все не случайно» с понедельника по четверг в 20:15 на СТБ.