Дарья Барихашвили: Я испугалась, когда произошел выстрел

24 мая в 20:15 на СТБ – премьера 16-серийной драмы «Неверная». Одну из ролей сыграла Дарья Барихашвили. Актриса эксклюзивно рассказала о своей героине, о том, как любит отдыхать и как поддерживает себя в форме.

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Мне кажется, это сборная история. Она и про семью, и про любовь, про дружеские отношения и, в первую очередь, про верность. Причем это касается не только моей героини, но и всех персонажей. Верность – для меня это ключевое слово проекта.

Расскажите о Полине… Какая она?

Я полюбила свою героиню. Почти в самом начале, после проб, Женя Баранов (прим.ред – режиссер проекта) точно охарактеризовал мою героиню одним словом – достоинство. И я сразу его поняла. Мне нравится, что моя героиня не сдается. Она любит Алексея, хотя понимает, что, возможно, он не отдает ей такого количества любви, которого она хотела бы. Она понимает, что у него было прошлое, которое он не может отпустить… Но Полина спасает его своей любовью, как по мне. Она привыкла отдавать и, мне кажется, ей воздастся в итоге.

Насколько ее качества близки вам?

Близки. В плане отдавать, – это обо мне. Я больше привыкла отдавать любовь, чем брать. Это у меня работает во всем и ко всему. Даже к моей собачке. Я ее так люблю, что, мне кажется, она уже убегает от моей любви (улыбается). Еще мне нравится, что моя героиня может уступать, она умеет отойти в сторону, если надо. В ней есть достоинство. И все это мне близко.

Есть ли сцена, которая запомнилась вам больше остальных? Возможно, что-то курьезное?

Было такое. Мы снимали сцену с оружием. По сюжету должен был происходить выстрел. Мы сняли первый дубль, ружье выстрелило рядом со мной. Это было громко, но, как всем показалось, мало. Я не заметила, что команда досыпала больше пороха. Стояла в ожидании, что сейчас будет точно так, как в первый раз… И тут происходит выстрел, от которого идет пламя на полметра. Я успела увернуться, но у меня был шок! Я доиграла, включилась, но очень испугалась. Такого пламя я не ожидала. Это было страшно, но забавно.

Пришлось чему-то учиться для этой роли?

Мне кажется, каждая роль – что-то новое. Ты к ней подходишь иначе. У меня такой героини еще не было. Полина работает в музее, это для меня было ново.

А вы часто посещаете музеи?

В детстве посещала часто, сейчас – реже. До карантина, кстати, я посетила много музеев в Киеве. Почему-то в один момент захотелось. И мы с подружкой часто ходили.

Если отправляетесь на отдых, ходите в галереи и музеи? Или предпочитаете смотреть архитектуру?

Мне более интересен сам город. Новые улицы, не самые туристические закоулочки. Нравится смотреть архитектуру, смотреть новые города.

Расскажите больше о путешествиях… Это ваше? Какой отдых предпочитаете?

Мое – это горы. Мы с молодым человеком их для себя открыли. Даже во время локдауна это возможно. Прошлым летом мы ходили с друзьями в поход на два дня. Поднимались на двухтысячник. Собака с нами тоже ходит, причем, хоть она и маленькая, в позапрошлом году на Драгобрате проходили по 15-20 км в день, и она ходила с нами сама. В прошлом году планировали в Грузию, но не получилось из-за карантинных ограничений. Вместо этого поехали в Карпаты. Попали в грозу и дождь, промокли и замерзли, но никто не заболел. Это было настоящее приключение. Мы шли днем при +30, а ночью температура опускалась до +5. В горах это очень ощутимо. В этом году хотим обойти все двухтысячники за несколько дней. Планируем основательнее подготовиться.

Как еще проводите свободное время? Вас можно увидеть на диване за просмотром сериалов?

Не без этого (улыбается). Когда ты постоянно работаешь, особенно когда есть период «съемки-театр-съемки», иногда хочется просто полежать на диване, взять какую-то вкусняшку и просто позалипать в сериал. Но целый день я лежать не могу, даже когда сильно устаю. И в уставшем состоянии стараемся ходить, гулять. Я более активный человек.

Что впечатлило за последнее время из сериалов?

Я посмотрела сериал «Эйфория» год назад, он меня впечатлил. В этом году от этого же режиссера вышел классный фильм «Малькольм и Мари». Его снимали на карантине, и там всего два актера. Черно-белый фильм, очень прикольный. Из последнего украинского смотрела «І будуть люди». Я была в восторге. Посмотрела залпом за два дня. Мне понравились и костюмы, и картинка, и работа актеров, и команды.

Вы в хорошей форме… Тренировки – весомая часть вашей жизни?

Я люблю заниматься йогой. Но бывают периоды, когда я каждое утро занимаюсь, а бывает, что месяцами не хочется. Не могу сказать, что я суперспортивный человек. Мне кажется, терять лишнее мне помогают, в первую очередь, театр и съемки. Это поддерживает меня в тонусе.

Смотрите премьеру сериала «Неверная» с 24 мая, с понедельника по четверг, в 20:15 на СТБ!