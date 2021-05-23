Черный Плащ – интересные факты о мультфильме

23 мая 2021 13:28 Александр Кива
Черный Плащ – интересные факты о мультфильме
Черный Плащ – интересные факты о мультфильме
пресс-служба

В сентябре 2021 года мультсериалу "Черный плащ", который идет в субботу и воскресенье на канале НЛО TV в 10:00, исполняется 30 лет.

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Черный Плащ - это загадочный супергерой-селезень ведет беспощадную и бескомпромиссную борьбу со всеми злодеями, которые только решатся угрожать спокойной жизни городка Сен-Канар! Его жизнь наполнена приключениями и опасностями, а помогают ему в непростых миссиях непоседливая Гусена, а также знаменитый своими авариями механик и пилот Зигзаг МакКряк.

Изначально Черный плащ был секретным агентом

Идея об утином Джеймсе Бонде пришла Джеффри Катценбергу во время просмотра эпизода "Агент Утка два нуля" сериала "Утиные истории". Продюсер Тэд Стоунс разработал концепт потенциального проекта с уткой-шпионом в главной роли, но Катнцебергу он не приглянулся. 

Через некоторое время он попросил Стоунса попробовать еще раз, и тогда Тэд решил заменить секретного агента супергероем. Вскоре продюсер "Джеймса Бонда" Кабби Брокколи выкупил права на имя "Два нуля" для своей шпионской франшизы.

"Черный Плащ" и "Утиные истории" находятся в разных Вселенных

"Черный плащ", будучи спин-оффом "Утиных историй", происходит в другой Вселенной, тоже населенной утками. Здесь Уткоробот - супергерой, которому достается вся слава от подвигов, а Зигзаг МакКряк - опытнейший и компетентный пилот. Тэд Стоунс не видел смысла объединять оба сериала в одну Вселенную, поэтому поместил "Черного плаща" в другую действительность.

У "Черного Плаща" намеренно нет последовательного сюжета.

Более того, у главного героя существует сразу несколько историй происхождения. На это повлияли те же классические комиксы, читатели которых знали подноготную всех супергероев, чье происхождение изменить невозможно. Тэд Стоунс, наоборот, хотел, чтобы у его Черного плаща всегда была альтернатива и законченная история в каждом эпизоде. Именно поэтому серии порой противоречат друг другу и никогда не являются продолжением предыдущего эпизода.

Черный Плащ — в субботу и воскресенье в 10:00 на НЛО TV.

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