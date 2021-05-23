Черный Плащ – интересные факты о мультфильме

В сентябре 2021 года мультсериалу "Черный плащ", который идет в субботу и воскресенье на канале НЛО TV в 10:00, исполняется 30 лет.

Изначально Черный плащ был секретным агентом

Черный Плащ - это загадочный супергерой-селезень ведет беспощадную и бескомпромиссную борьбу со всеми злодеями, которые только решатся угрожать спокойной жизни городка Сен-Канар! Его жизнь наполнена приключениями и опасностями, а помогают ему в непростых миссиях непоседливая Гусена, а также знаменитый своими авариями механик и пилот Зигзаг МакКряк.

Идея об утином Джеймсе Бонде пришла Джеффри Катценбергу во время просмотра эпизода "Агент Утка два нуля" сериала "Утиные истории". Продюсер Тэд Стоунс разработал концепт потенциального проекта с уткой-шпионом в главной роли, но Катнцебергу он не приглянулся.

Через некоторое время он попросил Стоунса попробовать еще раз, и тогда Тэд решил заменить секретного агента супергероем. Вскоре продюсер "Джеймса Бонда" Кабби Брокколи выкупил права на имя "Два нуля" для своей шпионской франшизы.

"Черный Плащ" и "Утиные истории" находятся в разных Вселенных

"Черный плащ", будучи спин-оффом "Утиных историй", происходит в другой Вселенной, тоже населенной утками. Здесь Уткоробот - супергерой, которому достается вся слава от подвигов, а Зигзаг МакКряк - опытнейший и компетентный пилот. Тэд Стоунс не видел смысла объединять оба сериала в одну Вселенную, поэтому поместил "Черного плаща" в другую действительность.

У "Черного Плаща" намеренно нет последовательного сюжета.

Более того, у главного героя существует сразу несколько историй происхождения. На это повлияли те же классические комиксы, читатели которых знали подноготную всех супергероев, чье происхождение изменить невозможно. Тэд Стоунс, наоборот, хотел, чтобы у его Черного плаща всегда была альтернатива и законченная история в каждом эпизоде. Именно поэтому серии порой противоречат друг другу и никогда не являются продолжением предыдущего эпизода.

Черный Плащ — в субботу и воскресенье в 10:00 на НЛО TV.