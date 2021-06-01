Мишель Фэйрли о сериале «Белая принцесса»: Я понятия не имела, кто такая Маргарет Бофорт

В основу сериала «Игра престолов» легла реальная кровопролитная война Алой и Белой розы? О ней же сняли сериал «Белая принцесса», который идет на канале Epic Drama.

По удивительному совпадению, в обоих проектах снялась британская актриса Мишель Фэйрли.

В этот раз она сыграла влиятельную королеву-мать Маргарет Бофорт. На первый взгляд, Маргарет – глубоко верующая женщина, но религия является оправданием ее истинных амбиций – усадить и удержать своего сына Генриха VII на троне и повлиять на его правление. Узнайте больше в эксклюзивном интервью с Мишель Фэйрли.

Что движет леди Маргарет?

Абсолютная вера в Бога и свои убеждения. У Маргарет очень сильное чувство правильного и неправильного. Она также безжалостна в достижении цели – возведении на трон своего сына. Лояльность и люди, верные ей и ее делу, очень важны для нее.

А как Маргарет относится к своей будущей невестке Белой принцессе?

Маргарет воспринимает Лиззи как один из способов получения короны для сына. И поскольку саму Маргарет использовали как инструмент обмена в плане брака, богатства, власти, она готова сделать то же с Лиззи, чтобы ее сын смог заполучить трон.

Боится ли леди Маргарет, что Лиззи станет ближе к ее сыну, чем она?

Не думаю, что она этого ожидает. Маргарет не думает, что Лиззи и Генри действительно полюбят друг друга, но именно это и происходит. Конечно же, она унижена этим. Но отношения Маргарет с Генри таковы, что она не растила его как мама.

Генри отобрали у Маргарет после смерти ее второго мужа, который умер еще до рождения Генри. И как только Генрих IV получил корону, Маргарет заставили выйти замуж в третий раз, в 13 лет.

Воспитанием и образованием Генри занимался его дядя Джаспер Тюдором. Итак, Маргарет практически не участвовала в жизни Генри. Они переписывались. Но реальность такова, что она не видела его каждый день. Только когда Генрих взошел на престол после битвы при Босворте, они впервые за долгие годы стали жить вместе. Так что они чужие друг другу. Внезапно она захотела стать главной в жизни Генри. Но он не позволит этому случиться.

Какой властью обладали женщины королевской семьи в те времена?

Женщины при дворе Тюдоров играли второстепенную роль. Их использовали для достижения власти. Чтобы получить богатства. Чтобы защитить семью. Маргарет впервые обручили в трехлетнем возрасте. А после смерти отца она стала невероятно богатой женщиной. Поэтому ее мать, чтобы обеспечить собственное положение – положение матери Маргарет – по сути, продала ее замуж. Маргарет никогда не признавала этот брак, это был просто договор для достижения власти.

Кто самый влиятельный человек при дворе Генри в начале истории?

В начале истории Маргарет была самым влиятельным лицом при дворе Генриха, но она также прекрасно понимает, что ее сын – король. Она хочет влиять на него. Она боится его оттолкнуть. Поэтому она пытается овладеть его властью, его положением. Она что-то советует ему. И Генри соглашается с ее мнением с самого начала, пока не начинает формировать собственные отношения с Лиззи, отстаивая собственный авторитет при дворе. Он тоже глубоко религиозен, но не настолько, как его мать.

Маргарет, безусловно, прислушивалась к своему сыну Генриху, который был королем. Но у него есть собственное мнение и воля, он очень хотел, чтобы его воспринимали как независимого правителя, а не как марионетку в руках матери, чего, по сути, пыталась достичь Маргарет. И задействовала столько ниточек, чтобы возвести сына на трон. Она была фрейлиной Элизабет Вудвилл, хотя ненавидела это положение. Она страдала ради достижения своей цели, ради престола для сына. Так что эти женщины были невероятно мотивированы. Они делали все возможное для укрепления собственного положения, потому что, в противном случае, без власти, они стали бы никому не нужны.

Вы сразу согласились на эту роль?

К своему стыду, я понятия не имела, кто такая Маргарет Бофорт, до того, как согласилась на эту роль. Она невероятная женщина. Посмотрите, чего она добилась. Через что пришлось пройти этим женщинам, чтобы остаться в живых. И они создавали у своих партнеров, своих мужей иллюзию, что власть принадлежит им. Но они всегда манипулировали за кулисами. У них были уши в суде. У них везде были шпионы. Так что они никогда не удивлялись происходящему. Их работа – знать, что происходит. В противном случае их бы заменили. Поэтому они должны были оставаться важными.

Что значит быть матерью короля?

Маргарет верила, что Бог говорил с ней, когда она была молодой. Она восхищалась святыми. И была единственным ребенком. Так что она проводила много времени в одиночестве. Она была невероятно хорошо образована. Ее родители не играли особой роли в ее жизни. Так что во многом она существовала сама по себе. Она много читала. Она была очарована Жанной д'Арк и ее достижениями. Когда родился Генрих, Маргарет поверила, что Бог говорил с ней и сказал, что ее сын законный наследник престола Англии. И она сохраняла это убеждение, держалась за него, прислушивалась и стремилась достичь.

Расскажите о сцене коронации…

Мы снимали ее в Бристольском соборе. Получить доступ к этому невероятному историческому зданию – настоящая привилегия. Над этим шоу работала потрясающая команда. Над всеми аспектами: прическа, макияж, освещение, костюмы – все очень усердно трудились. И когда все собирались вместе в кульминационной сцене, такой как коронация, получалось что-то потрясающее.

Опишите Бристольский собор для тех, кто никогда там не был.

Собор – это место поклонения, которое строил, скажем, король или землевладелец, чтобы показать свое богатство, свою власть. И это было место поклонения Богу. В этом суть. Если в населенном пункте был собор, его считали городом. Некоторые из них невероятно роскошны, например, Солсбери или Уэллсский собор. Но Бристольский собор просто великолепен. Его смысл в том, чтобы продемонстрировать богатство.

Бристоль подвергся бомбардировке во время войны, поэтому некоторые окна, оригинальные витражи, были разрушены. Кое-что удалось сохранить, что-то восстановить. Так что в некоторых окнах есть оригинальные фрагменты стекла, а в других просто обычное белое стекло. А еще там новые витражи в память о войне. Думаю, и Второй мировой, и Первой мировой. Там также много маленьких алтарей. И у них потрясающие органы. И это просто очень духовные места.

Какие сцены в сериале ваши любимые?

Ой, не знаю. Понимаете, мне нравятся сцены, в которых все собираются вместе. Когда вокруг много актеров.

Я бы не хотела называть свою любимую сцену, потому что никогда не могу быть уверена, что сделала все правильно. Мне нравится работать с людьми. Мне нравится работать с другими актерами. Мне нравится работать с режиссерами, которые вдохновляют. Приходится очень много работать, чтобы сцена ожила. Но мне больше нравится работать с людьми, а не в одиночку.

Приглашаем вас посмотреть сериал «Белая принцесса» на канале Epic Drama.