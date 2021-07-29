Саманта Мортон: Риллингтон-Плейс – это душераздирающе

Откровенное интервью с актрисой Самантой Мортон.

«Риллингтон-Плейс» – захватывающий мини-сериал, рассказывающий о печально известном серийному убийце Джоне Кристи. По его вине был казнен невиновный человек, после чего в Великобритании отменили смертную казнь.

Режиссер Крэйг Вивейрос представляет каждую серию с перспективы основных участников этого ужасного преступления: самого Джона Кристи, его жены Этель и осужденного Тимоти Эванса. По случаю показа сериала на канале Epic Drama, представляем интервью с исполнительницей одной из главных ролей – британской актрисой Самантой Мортон.

Какой была ваша первая реакция на сценарий?

Моей первоначальной реакцией было, что мне нужно будет сыграть женщину, страдающую от кошмарного домашнего насилия, ведь на самом деле точно неизвестно, что она сделала и могла сделать. Достоверной информации о роли Этель, ее дневников нет – только слухи. Мне хотелось увидеть человека в этой ужасающей реальной истории, не опираясь на фильм, и понять, как изобразить Этель.

Что вы знаете об Этель как о человеке?

У нас есть показания свидетелей, результаты ее допросов в полиции, данные об ее поведении в суде, но я держалась в стороне от многих материалов, чтобы освободить творческий дух. Актеру нужно находить баланс между художественной вольностью, творчеством и попытками наилучшим образом воплотить историю.

Насколько хорошо, по вашему мнению, вы понимаете Этель и ее отношения с Кристи?

Сценарий позволяет значительную свободу интерпретации, и я считаю это правильным, ведь если заранее полагать, что «она знала / сделала то-то…», то можно потенциально переписать историю. Нужно быть очень осторожными. Мы несем ответственность перед людьми, которые больше не могут говорить за себя, и я прекрасно это осознаю.

Дело не только в том, что мы снимаем драму о фактах из жизни ужасного серийного убийцы в том виде, в каком мы их знаем. Слои этой истории достаточно глубокие. Мы с Тимом (актером Тимом Ротом. – Прим. ред.) и Крейгом постарались уловить нюансы семейной жизни четы Кристи.

Что вы знали об этом деле заранее?

Не слишком много, но предыдущее поколение очень хорошо его помнит. Стоило сказать кому-то, что мы снимаем драму о Риллингтон-Плейс, 10, как у них волосы на затылке вставали дыбом, потому что в то время эта история получила огромный резонанс. Это душераздирающе.

Что вы думаете о самих съемках?

Мне очень понравился этот опыт. Работа с актером уровня Тима, особенно когда 99% моих сцен снимаются с его участием, совершенствует. Нельзя просто прийти на работу, сыграть кое-как, нельзя взять лишний выходной, потому что не хочешь подвести партнера. Это тяжело, но и приносит огромное удовлетворение, особенно когда получается снять сцену так, что остаешься ей доволен, и в конце дня сказать: «Мы сделали это!»

Как вам понравилось работать с Джоди Комер и Нико Мираллегро?

У меня была одна небольшая сцена с Джоди, которая играет Берил, и она необыкновенная. И Нико тоже – их преданность своему актерскому делу просто потрясает. Стоит мне начать думать, что люди идут в актерство ради славы или гламура, как появляются эти два великолепных молодых актера и возвращают мою веру.

Приглашаем посмотреть сериал «Риллингтон-плейс» на канале Epic Drama.