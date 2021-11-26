Создатели сериала «Испанская принцесса»: История заговорила голосами женщин
На Epic Drama стартовал первый сезон «Испанской принцессы». Это захватывающая 8-серийная драма посвящена Екатерине Арагонской – женщине, которая долгое время считалась всего лишь «неудачной» супругой Генриха VIII.
Мы побеседовали с шоураннерами сериала Эммой Фрост и Мэттью Грэмом, а также с Шарлоттой Хоуп (исполнительницей роли Екатерины) и Руайри О’Коннором (сыграл Генриха VIII).
Веками роль женщин в ключевых исторических событиях замалчивалась. А «Испанская принцесса» показывает историю через призму женщин. Это сделано, чтобы восстановить справедливость?
Эмма Фрост: Безусловно, это одна из причин. Видите ли, историю пишут победители. А кто ведет и выигрывает войны? Мужчины. Работа, которую веками делали женщины – растили детей, вели хозяйство – считалась второстепенной и незначительной. И даже когда женщины напрямую влияли на ход истории, об этом предпочитали не говорить. Сохранилось не так много свидетельств о роли женщин в истории. Нашей задачей было раскопать как можно больше таких фактов, переосмыслить их и показать зрителю.
Шарлотта Хоуп: Мы привыкли воспринимать историю дома Тюдоров через призму Генриха VIII – могущественного, опасного, обаятельного. Екатерина же считалась каким-то недоразумением. Если о ней и заходила речь, то, как правило, лишь в контексте того, что Екатерина была «преамбулой» к Анне Болейн. На самом же деле жизнь Екатерины – удивительное и захватывающее приключение. Мы рассказываем эту историю так, как не делал никто прежде.
Насколько достоверна история, которую вы рассказываете?
Эмма Фрост: Я считаю, что исторической правды как таковой не существует. У каждого участника событий свой опыт, своя история и своя правда. В этом мы и видели свою задачу: рассказать – как мы это понимаем – истории реально существовавших людей.
«Испанская принцесса» – это однозначно не урок истории (смеется – прим. ред.). В противном случае все персонажи говорили бы на среднеанглийском языке, который сегодня мало кто понимает. Мы позволили себе некоторые вольности в интерпретации фактов – однако при этом, надеюсь, нам удалось раскрыть характер каждого персонажа.
Шарлотта, вам понравилось играть принцессу?
Шарлотта Хоуп: О да! Эта роль – моя мечта. День, когда мы снимали свадьбу Екатерины, я по-прежнему считаю самым невероятным днем в своей жизни. Было так волнительно, словно это была моя собственная свадьба. У нас со Стеф (актриса Стефани Леви-Джон сыграла личную фрейлину Екатерины, испанскую аристократку иберийского происхождения) были просто невероятные платья!
Как вы думаете, что делает исторические драмы вообще и «Испанскую принцессу», в частности, интересными современным зрителям?
Руайри О’Коннор: На самом деле, человечество веками решает одни и те же проблемы: власть, любовь, деньги – в этом отношении исторические драмы интересны всегда. Что касается моей роли – я играю принца Гарри, более известного как Генрих VIII – то этот сюжет актуален во все времена! Подросток, влюбленный в девушку старшего брата, ссорящийся из-за этого с родителями и готовый на все ради своей любви – разве не то же самое происходит с тинэйджерами и сегодня? Я был подростком, и могу сказать, исходя из собственного опыта: переживания Гарри знакомы, пожалуй, каждому.
Шарлотта Хоуп: И потом, британская королевская семья в последние десятилетия не сходит со страниц таблоидов. Думаю, этим мы отчасти обязаны популярностью «королевской» тематики – все, что связано с историей короны, вызывает интерес.
Что удивило вас при работе над шоу, что пошло вразрез с вашими собственными представлениями о тюдоровском времени?
Мэттью Грэм: Меня шокировало то, как проходили роды в монаршей семье. Понятное дело, что появление престолонаследника – чрезвычайно ответственный момент и важно было не допустить подмены или убийства младенца (случалось и такое). По этой причине в опочивальне королевы находилась уйма народу, чья задача была удостовериться, что все происходит чин по чину. Если добавить к этому, что в Средневековье ответственность за пол ребенка возлагалась всецело на мать, то Екатерине Арагонской можно только посочувствовать. Из всех ее детей выжила только одна девочка – и это стало одной из причин, почему Генрих VIII охладел к супруге.
Эмма Фрост: Меня поразила личность Маргарет Бофорт – бабушки Генриха VIII. В сериале ее сыграла замечательная Гарриет Уолтер, известная также по «Аббатству Даунтон». Маргарет родила своего первого и единственного ребенка в 13 лет – к этому моменту ее супруг умер от чумы. Юная вдова осталась с младенцем на руках в раздираемом междоусобицами государстве. При этом благодаря уму, отваге и изворотливости Маргарет удалось не только выжить и сохранить свои богатства, но и привести на трон своего сына, который по рождению был весьма отдаленным претендентом на корону. Но и это не все. Маргарет внесла вклад в борьбу за образование для женщин – и вообще была очень прогрессивной для своего времени женщиной.
Шарлотта Хоуп: Я разговаривала с Алисией Боррачеро, испанской актрисой, сыгравшей королеву Изабеллу. Она рассказала мне, что в Испании Екатерину Арагонскую почитают как героиню, мужественного и храброго лидера – и это идет вразрез восприятию среднестатистического британца. Этот неожиданный взгляд помог мне лучше понять, какой на самом деле была Екатерина.
Руайри О’Коннор: А меня поразило то, что Генрих VIII, у которого было шесть жен, был настоящим романтиком. Да-да, он писал очень поэтичные любовные послания Екатерине Арагонской, а затем Анне Болейн. Более того: король сочинял стихи и писал к ним музыку, так что написанные им песни исполнялись по всей Англии. Эти детали делают монарха более человечным. Более того, я и сам пишу музыку, так что в какой-то момент ощутил глубокую личную связь со своим персонажем.
Какие испанские элементы вы привнесли в шоу?
Мэттью Грэм: Знаете, вот этот микс двух культур – английской и испанской – это как серая сталь, покрытая сияющим золотом. Екатерина и ее свита принесли в Англию свет и краски: в буквальном смысле. Яркие наряды испанской принцессы и ее фрейлин произвели фурор при дворе.
Руайри О’Коннор: Многие сцены снимались летом на открытом воздухе – и мне кажется, то лето выдалось одним из самых жарких и засушливых в истории Англии! Во всяком случае, когда мне приходилось надевать на себя настоящие королевские меха, я всякий раз думал: «Гарри, дружище, я тебе не завидую».
Приглашаем вас посмотреть сериал «Испанская принцесса» на канале Epic Drama.