Создатели сериала «Испанская принцесса»: История заговорила голосами женщин

На Epic Drama стартовал первый сезон «Испанской принцессы». Это захватывающая 8-серийная драма посвящена Екатерине Арагонской – женщине, которая долгое время считалась всего лишь «неудачной» супругой Генриха VIII.

Нелюбимая жена, не сумевшая подарить королю наследника, рано постаревшая… На самом деле, история Екатерины куда более разнопланова, особенно если проследить ее с самого начала, от момента, когда испанская принцесса ступила на берег туманного Альбиона.

Мы побеседовали с шоураннерами сериала Эммой Фрост и Мэттью Грэмом, а также с Шарлоттой Хоуп (исполнительницей роли Екатерины) и Руайри О’Коннором (сыграл Генриха VIII).

Веками роль женщин в ключевых исторических событиях замалчивалась. А «Испанская принцесса» показывает историю через призму женщин. Это сделано, чтобы восстановить справедливость?

Эмма Фрост: Безусловно, это одна из причин. Видите ли, историю пишут победители. А кто ведет и выигрывает войны? Мужчины. Работа, которую веками делали женщины – растили детей, вели хозяйство – считалась второстепенной и незначительной. И даже когда женщины напрямую влияли на ход истории, об этом предпочитали не говорить. Сохранилось не так много свидетельств о роли женщин в истории. Нашей задачей было раскопать как можно больше таких фактов, переосмыслить их и показать зрителю.

Шарлотта Хоуп: Мы привыкли воспринимать историю дома Тюдоров через призму Генриха VIII – могущественного, опасного, обаятельного. Екатерина же считалась каким-то недоразумением. Если о ней и заходила речь, то, как правило, лишь в контексте того, что Екатерина была «преамбулой» к Анне Болейн. На самом же деле жизнь Екатерины – удивительное и захватывающее приключение. Мы рассказываем эту историю так, как не делал никто прежде.

Насколько достоверна история, которую вы рассказываете?

Эмма Фрост: Я считаю, что исторической правды как таковой не существует. У каждого участника событий свой опыт, своя история и своя правда. В этом мы и видели свою задачу: рассказать – как мы это понимаем – истории реально существовавших людей.

«Испанская принцесса» – это однозначно не урок истории (смеется – прим. ред.). В противном случае все персонажи говорили бы на среднеанглийском языке, который сегодня мало кто понимает. Мы позволили себе некоторые вольности в интерпретации фактов – однако при этом, надеюсь, нам удалось раскрыть характер каждого персонажа.

Шарлотта, вам понравилось играть принцессу?

Шарлотта Хоуп: О да! Эта роль – моя мечта. День, когда мы снимали свадьбу Екатерины, я по-прежнему считаю самым невероятным днем в своей жизни. Было так волнительно, словно это была моя собственная свадьба. У нас со Стеф (актриса Стефани Леви-Джон сыграла личную фрейлину Екатерины, испанскую аристократку иберийского происхождения) были просто невероятные платья!

Как вы думаете, что делает исторические драмы вообще и «Испанскую принцессу», в частности, интересными современным зрителям?

Руайри О’Коннор: На самом деле, человечество веками решает одни и те же проблемы: власть, любовь, деньги – в этом отношении исторические драмы интересны всегда. Что касается моей роли – я играю принца Гарри, более известного как Генрих VIII – то этот сюжет актуален во все времена! Подросток, влюбленный в девушку старшего брата, ссорящийся из-за этого с родителями и готовый на все ради своей любви – разве не то же самое происходит с тинэйджерами и сегодня? Я был подростком, и могу сказать, исходя из собственного опыта: переживания Гарри знакомы, пожалуй, каждому.

Шарлотта Хоуп: И потом, британская королевская семья в последние десятилетия не сходит со страниц таблоидов. Думаю, этим мы отчасти обязаны популярностью «королевской» тематики – все, что связано с историей короны, вызывает интерес.

Что удивило вас при работе над шоу, что пошло вразрез с вашими собственными представлениями о тюдоровском времени?

Мэттью Грэм: Меня шокировало то, как проходили роды в монаршей семье. Понятное дело, что появление престолонаследника – чрезвычайно ответственный момент и важно было не допустить подмены или убийства младенца (случалось и такое). По этой причине в опочивальне королевы находилась уйма народу, чья задача была удостовериться, что все происходит чин по чину. Если добавить к этому, что в Средневековье ответственность за пол ребенка возлагалась всецело на мать, то Екатерине Арагонской можно только посочувствовать. Из всех ее детей выжила только одна девочка – и это стало одной из причин, почему Генрих VIII охладел к супруге.

Эмма Фрост: Меня поразила личность Маргарет Бофорт – бабушки Генриха VIII. В сериале ее сыграла замечательная Гарриет Уолтер, известная также по «Аббатству Даунтон». Маргарет родила своего первого и единственного ребенка в 13 лет – к этому моменту ее супруг умер от чумы. Юная вдова осталась с младенцем на руках в раздираемом междоусобицами государстве. При этом благодаря уму, отваге и изворотливости Маргарет удалось не только выжить и сохранить свои богатства, но и привести на трон своего сына, который по рождению был весьма отдаленным претендентом на корону. Но и это не все. Маргарет внесла вклад в борьбу за образование для женщин – и вообще была очень прогрессивной для своего времени женщиной.

Шарлотта Хоуп: Я разговаривала с Алисией Боррачеро, испанской актрисой, сыгравшей королеву Изабеллу. Она рассказала мне, что в Испании Екатерину Арагонскую почитают как героиню, мужественного и храброго лидера – и это идет вразрез восприятию среднестатистического британца. Этот неожиданный взгляд помог мне лучше понять, какой на самом деле была Екатерина.

Руайри О’Коннор: А меня поразило то, что Генрих VIII, у которого было шесть жен, был настоящим романтиком. Да-да, он писал очень поэтичные любовные послания Екатерине Арагонской, а затем Анне Болейн. Более того: король сочинял стихи и писал к ним музыку, так что написанные им песни исполнялись по всей Англии. Эти детали делают монарха более человечным. Более того, я и сам пишу музыку, так что в какой-то момент ощутил глубокую личную связь со своим персонажем.

Какие испанские элементы вы привнесли в шоу?

Мэттью Грэм: Знаете, вот этот микс двух культур – английской и испанской – это как серая сталь, покрытая сияющим золотом. Екатерина и ее свита принесли в Англию свет и краски: в буквальном смысле. Яркие наряды испанской принцессы и ее фрейлин произвели фурор при дворе.

Руайри О’Коннор: Многие сцены снимались летом на открытом воздухе – и мне кажется, то лето выдалось одним из самых жарких и засушливых в истории Англии! Во всяком случае, когда мне приходилось надевать на себя настоящие королевские меха, я всякий раз думал: «Гарри, дружище, я тебе не завидую».

Приглашаем вас посмотреть сериал «Испанская принцесса» на канале Epic Drama.