“Збожеволіти або йти до своєї мрії”: Ірина Клипко - українська мама корейського гурту BTS

Ірина Клипко — 59-річна українка, яка кардинально змінила своє життя завдяки любові до BTS.

Вона розлучилася, подолала сімейний опір і вирушила до Кореї, не знаючи мови, де стала неофіційним культурним амбасадором України, організувавши кампанію "Stop War", та здобула популярність на корейському телебаченні. Її автобіографічна книга про трансформацію, мрії та силу музики обіцяє стати бестселером. Чи вдалося їй зустріти BTS? Дізнайтеся під час презентації книги 24 січня.

Ірино, Ваш життєвий шлях схожий на сюжет із кінофільму. Як почалася ваша історія з BTS і що змусило вирушити до Кореї?

Це дійсно звучить трохи неймовірно, але все почалося зі звичайного вечора вдома. Десять років тому я випадково натрапила на відео BTS. Їхня музика, харизма та щирість зачепили мене настільки, що я відчула бажання дізнатися більше про цю культуру. Після цього був переломний момент у моєму житті: я розлучилася, стикнулася з опором рідних і прийняла рішення, що мушу побачити їхню країну. Так я опинилася у Кореї, не знаючи мови, але з великою мрією.

Ви навіть стали там неофіційним культурним амбасадором України. Як це сталося?

Це була низка дивовижних випадковостей. В Сеулі мені запропонували стати співорганізаторкою кампанії "Stop War", яка привернула увагу Кореї. Я зустрічалася з впливовими людьми, нас часто показували по корейському телебаченню, і це допомогло мені донести голос України до іноземної аудиторії. Мене навіть назвали “другою мамою BTS”, і це звання стало для мене не лише честю, а й великим натхненням.

Ви написали книгу “Збожеволіти, або йти до своєї мрії”, яка днями вийде друком у ВД “Саміт-книга”, і вже викликала великий інтерес. Про що вона?

Книга — це не просто історія про BTS, це відверта автобіографія про трансформацію життя. Я розповідаю, як любов до музики здатна надихнути на зміни, як вірність своїй мрії допомогла подолати труднощі. Також у книзі є інтрига: чи вдалося мені зустрітися з BTS? Відповідь на це ви знайдете у фіналі.

У вас зовсім скоро відбудеться презентація книги. Що чекатиме на читачів?

Презентація відбудеться 24 січня в столичному Universum Hall, і я запрошую всіх! Це буде щось більше, ніж просто розповідь про книгу — харизматичний ведучий вечора Слава Соломка перетворить захід на культурний діалог про силу мрій, а легендарний оркестр НАОНІ разом із маестро Серго Чантурія об'єднають українську і корейську культури виконанням всесвітньо відомих хітів BTS. Я вірю, що цей день стане особливим для всіх, хто поділяє любов до музики та прагне досягати своїх цілей.

Що для вас було найважливішим уроком цієї подорожі?

Мабуть, те, що мрія — це не щось недосяжне. Вона реальна, якщо ти готовий працювати заради неї. Іноді здається, що стіна перед тобою надто висока, але якщо ти знайдеш у собі силу зробити перший крок, всесвіт допоможе.