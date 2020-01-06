Эндрю Данбар отреагировал на известие о своей «смерти»

В канун католического Рождества западная пресса сообщила о смерти звезды «Игры престолов» Эндрю Данбара.

Актер ирландского происхождения Эндрю Данбар якобы умер в возрасте 31 года, такую информацию распространили в конце декабря. СМИ сообщили, что мужчина находился в Белфасте, причин происшествия они не сообщили.

Известие, которое долгое время никто не опровергал, спровоцировало волну соболезнований родственникам Эндрю, а страничку самого актера преданные фанаты засыпали сообщениями.

Но этой истории было суждено завершиться, как и полагается на Рождество, чудом!

Эндрю Данбар, живой и здоровый, отреагировал на сообщения о своей смерти 29 декабря.

По его словам, журналисты перепутали его с умершим в Ирландии человеком с таким же именем, а перепроверить информацию поленились.

Со мной все в порядке. Так странно, что я должен это писать, но сегодня я получил много сообщений о том, что умер. Понятно, что это фейк, но из-за ленивой журналистики мое фото было в новостях о смерти человека с таким же именем. Хочу устранить путаницу и выразить соболезнования его семье.

Напомним,