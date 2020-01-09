Amazon нашел исполнителя главной роли в сериале «Властелин колец»

9 января 2020 22:00 Алла Лысак
Amazon нашел исполнителя главной роли в сериале «Властелин колец»
Amazon нашел исполнителя главной роли в сериале «Властелин колец»

К касту сериала по мотивам произведения Джона Толкина «Властелин колец» присоединился еще один актер.

Deadline сообщает, что в сериале «Властелин колец», производством которого занимается Amazon, снимется британский актер Роберт Арамайо. Он знаком поклонникам «Игры престолов», поскольку сыграл роль молодого Старка.  

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По данным, имеющимся у СМИ, Роберт получил одну из главных ролей, на экране ему предстоит сыграть героя по имени Бедлор.

Примечательно, что изначально создатели планировали отдать партию Уиллу Поултеру, но из-за загруженного графика актер в последний момент все-таки отказался присоединиться к проекту Amazon.

Сериал планируют снимать в Новой Зеландии, а на экраны он должен выйти в 2021 году. По неофициальной информации, сюжет сериала сосредоточится на временах, когда злодей Саурон еще был человеком и лишь создавал легендарные кольца власти. Вероятно, его покажут в облике харизматичного лидера.

Напомним,

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