Amazon нашел исполнителя главной роли в сериале «Властелин колец»

К касту сериала по мотивам произведения Джона Толкина «Властелин колец» присоединился еще один актер.

Deadline сообщает, что в сериале «Властелин колец», производством которого занимается Amazon, снимется британский актер Роберт Арамайо. Он знаком поклонникам «Игры престолов», поскольку сыграл роль молодого Старка.

По данным, имеющимся у СМИ, Роберт получил одну из главных ролей, на экране ему предстоит сыграть героя по имени Бедлор.

Примечательно, что изначально создатели планировали отдать партию Уиллу Поултеру, но из-за загруженного графика актер в последний момент все-таки отказался присоединиться к проекту Amazon.

Сериал планируют снимать в Новой Зеландии, а на экраны он должен выйти в 2021 году. По неофициальной информации, сюжет сериала сосредоточится на временах, когда злодей Саурон еще был человеком и лишь создавал легендарные кольца власти. Вероятно, его покажут в облике харизматичного лидера.

Напомним,