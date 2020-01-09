Amazon нашел исполнителя главной роли в сериале «Властелин колец»
К касту сериала по мотивам произведения Джона Толкина «Властелин колец» присоединился еще один актер.
Deadline сообщает, что в сериале «Властелин колец», производством которого занимается Amazon, снимется британский актер Роберт Арамайо. Он знаком поклонникам «Игры престолов», поскольку сыграл роль молодого Старка.
Примечательно, что изначально создатели планировали отдать партию Уиллу Поултеру, но из-за загруженного графика актер в последний момент все-таки отказался присоединиться к проекту Amazon.
Сериал планируют снимать в Новой Зеландии, а на экраны он должен выйти в 2021 году. По неофициальной информации, сюжет сериала сосредоточится на временах, когда злодей Саурон еще был человеком и лишь создавал легендарные кольца власти. Вероятно, его покажут в облике харизматичного лидера.
Напомним,